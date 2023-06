Zwar wird in Baden-Württemberg den Eltern von den Lehrern empfohlen, auf welche Schule ihr Kind nach der Grundschule wechseln sollte, diese Empfehlung ist aber seit elf Jahren nicht mehr verbindlich. Das Thema scheint nicht nur dem FDP-Kreisverband unter den Nägeln zu brennen, auch Lehrerkräfte, die sich am Freitagabend im Landgasthof „Frieden“ in Ahausen zu einer Gesprächsrunde eingefunden hatten, wollen die Notbremse ziehen.

„Im Länder-Ranking haben wir im Bildungsbereich deutlich an Boden verloren“, eröffnet Stefan Zwick (FDP) die Gesprächsrunde. Baden-Württemberg sei sogar bis ins hintere Mittelfeld gerutscht, sagt der Verbandsvorsitzende. Woran liegt das?

Aus 20-jähriger Erfahrung als Lehrerin spricht Karin Broszat. Und als Landesvorsitzende des Realschullehrerverbandes Baden-Württemberg und Rektorin der Realschule Überlingen beobachte sie diese Entwicklung schon lange: „Mit dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung habe ich vor zehn Jahren zum ersten Mal die enormen Unterschiede gemerkt.“ Weil es bei den Schulen keine Differenzierung mehr gebe, könne man sich auch nicht mehr auf die Kinder spezialisieren. Die Frage, wo sie herkommen und welches Bildungsniveau sie mitbringen, spiele keine Rolle mehr. Zu sagen, dann gibt es eben in der Realschule ein paar Hauptschüler mehr, sei der völlig falsche Ansatz. Wie muss sich ein Kind fühlen, das ständig frustriert wird? Das könne sich nicht nur traumatisch auf den Lebensweg des Kindes auswirken, sondern das führe auch dazu, dass es an den Schulen immer mehr verhaltensauffällige Kinder gibt. „Die Hauptschule war früher eine tolle Schule, momentan stirbt sie aus, weil die Eltern ihre Kinder auf die Realschule schicken“, beobachtet Broszat.

Das Problem: Die Kinder kommen mit großen Hoffnungen – und bleiben frustriert zurück. „Wir hatten noch nie so viele unglücklichen Kinder an der Schule“, sagt Broszat. Und weil das Wiederholen der Klassen zu noch mehr Frustration führte, habe die SPD das Sitzenbleiben einfach abgeschafft. Was wäre also zu tun, bevor die Kinder in den Brunnen gefallen sind? Die Antwort müsste nach den Elterngesprächen lauten: „Wir überlegen‘s uns noch mal“ anstatt „Wir probieren‘s mal“.

Die Aussage der aktuellen Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) bei der Jahrestagung der Realschulrektoren-AG „Wir wissen vom Martyrium mancher Kinder“ lässt Karin Broszat beben: „Wenn man nichts dagegen tut, ist das unterlassene Hilfeleistung.“ Damals keine pädagogische, sondern eine rein politisch-ideologische Entscheidung, spüre man heute die Auswirkungen auf drastische Weise. „Ja, die Politik hat da was versaut in der Bildung“, ist auch der FDP-Landtagsabgeordnete Klaus Hoher der Meinung. Jetzt wache man langsam auf, eine Lösung sei aber nicht in Sicht.

Timm Kern, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Landes-FDP und Sprecher für Bildung und Hochschule, sieht das ähnlich. Die 2012 getroffene Entscheidung, den Bildungserfolg nicht mehr so stark von Herkunft und Elternhaus abhängig zu machen, um so für Chancengleichheit zu sorgen, führte zu wahren Schülerströmen. Von der Hauptschule zur Realschule, von der Realschule zum Gymnasium. „Ich war von Anfang an skeptisch, ob diese Ziele erreicht werden können“, sagt Kern mit der heutigen Gewissheit, recht behalten zu haben.

Aus der Schulpraxis sprechen drei Lehrerinnen von der Realschule in Markdorf. „Mich zerreißt es, wenn die Kinder mit großen Augen zu uns kommen und nach drei Wochen völlig am Boden sind“, sagt Cornelia Sacotte. „Diktat 6, Mathe nix … aber diese Kinder müssen wir durchziehen.“ Und was bleibt übrig? Das Unterrichtsniveau zu senken. Jetzt sei nicht mal mehr das Prozentrechnen im Unterrichtsplan. Das geht einerseits auf Kosten der guten Schüler, andererseits auf Kosten der Bildung. Ein Teufelskreis ...

Eventuell nach anderen Konzepten suchen, ist ein Vorschlag von Wolfgang Finke aus Immenstaad. Standardisierte Tests könnten so ein Konzept sein. Was gleichzeitig die Frage aufwirft, in wie weit die Eltern die Kinder eigens für diese Tests fit machen könnten. „Oftmals ist die pädagogische Einschätzung durch die Lehrer viel aussagekräftiger“, argumentiert Karin Broszat.

Einen ganz anderen Denkanstoß setzt der frühere FDP-Kreisverbandsvorsitze Hans-Peter Wetzel: „Was ist, wenn die Kinder aus einem bildungsfernen Elternhaus kommen und trotzdem ganz clever sind?“ Würden diese Kinder aufgrund einer fehlenden verbindlichen Grundschulempfehlung mit ihren Freunden auf die Hauptschule gehen, wären sie dort nicht völlig unterfordert? Karin Broszat hat darauf nur eine Antwort: „Fehler zu korrigieren, bedeutet keinen Schritt zurück in die Vergangenheit, sondern den richtigen Schritt in die Zukunft.“