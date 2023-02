Den neuen Notausgang im Pfarrsaal, auf den Pfarrer Uli Hund beim närrischen Frauenkaffee der Katholischen Frauengemeinschaft als Möglichkeit zur Flucht vor seinem Beitrag verwies, wollte niemand nehmen. Seine Rede am Fass war nicht zum Davonlaufen, sondern eine willkommene Gelegenheit, wieder mal lauthals zu lachen. Beinahe hätte er die Feuertreppe aber selbst benutzt: „Bei so vielen Frauen wird es einem ja ganz heiß. Da kann es schon sein, dass der Feueralarm ausgelöst wird“, meinte er überschwänglich. Blöd nur, dass der Ausgang derzeit von der „Boygroup“ versperrt sei.

Die „Boygroup“ mit Norbert Ehrle, Paul „Pille“ Zender und José Luis Martinez bestand zwar aus gestandenen Männern, sie erspielte sich aber mit temperamentvollem Schwung und den richtigen Liedern ruckzuck eine Fangemeinde. Die neuen Groupies klatschten begeistert, wissend um die Qualität des Trios „Die Alpenfeger“ aus Wangen und spendierten ihnen auch beim Verlassen des Saals zum Schluss der Veranstaltung unaufgefordert tosenden Applaus. Über Irmi Zimmermann und hier über einen Bekannten war der Kontakt zu den Musikern zustande gekommen, den man nach dem gelungenen Auftritt nicht abreißen lassen will. Die Frauen dürfen sich aufs nächste Jahr freuen!

Aber zurück: Pfarrer Uli Hund nahm als „Macker vom Bau“ den Bauboom in der Gemeinde aufs Korn – wobei Rathaus und Kirche noch im Dorf gelassen werden sollen – und streute allgemeine Witze mit Lach-Garantie ein. Schnell überbrückte er mit seinem Spontanhumor die Pausen fürs Umkleiden und „schnelldenvergessenenKofferausdemAutoholen“ beim Auftritt von Sabine Jauch und ihren „Ahauser House-Wife-Background-Singers“, kurz AHWBS.

Bühnenende nach 18 Jahren

Es war ihr letzter Auftritt, mit dem Best of aus 18 Jahren, in denen rund 180 Songs umgeschrieben und gecovert und mit Hilfe von zahlreichen Flaschen Sekt ganz spritzig und temperamentvoll, mit unglaublicher Gestik und dem Charme zum komischen Outfit schauspielerisch umgesetzt wurden. Sie erzählten von ihren Versuchen, aus Bermatingen einen staatlich anerkannten Erholungsort zu machen, bezogen das Publikum beim Yogapilatqigong mit Übungen wie „Die Giraffe beugt sich übers Wasserloch“ ein, ließen die Besucherinnen, wie André Rieu es bei einem riesigen Konzert getan hatte, ein Lied mitgurgeln und versicherten treuherzig auf die Melodie von „Yesterday“: „I believe in Wurstsalat“. Mit witzigen Details wie Pfannen und Kochlöffel als Geigen spielten sie sich in die längst eroberten Herzen der Besucherinnen, die nach dem temperamentvollen Can-Can begeistert im Stehen applaudierten und wie bei den vorangegangenen Auftritten eine Zugabe einforderten. Extra für diesen Auftritt waren Damen aus Kluftern gekommen, wo die AHWBSs diesmal nicht auftraten. Sabine Jauch erzählte einmal, dass ihr die Einfälle beim Bügeln kamen. Bringt ihr die Wäsche! Darauf hoffend, dass es mit ihr persönlich und vielleicht noch den einen oder anderen Akteurinnen weitergeht, die fast zwei Jahrzehnte sehr viel Freizeit für die AHWBS geopfert hatten.

Ob ihn der leckere Kuchen angespornt hatte? Jedenfalls war seine Büttenrede Rudi Merks Eintrittskarte zum Frauenkaffee. Dort resümierte er launisch die Ereignisse der vergangenen Fasnetsaison und meinte zur Zunftgarde: „Sie wird 60 Jahre alt, die Mädle it, die Garde halt.“

Irmi Zimmermann und ihre Schwester Ehrentraud mit Mann Hans-Peter Weißhaupt bildeten Auftakt und Schluss: Sie verglichen auf originelle Weise die Fasnet früher und heute und sangen „Herzilein, Du musst nicht traurig sein“, in das die Besucherinnen mit einstimmten. Traurig waren diese aber doch ein bisschen, denn nach vielen vergnügten Stunden bei Kaffee und Kuchen, knackigen Würstchen und bester Musik, war auch dieses Event leider irgendwann zu Ende.

Die Akteure Fasnet früher und heute: Irmi Zimmermann, Ehrentraud und Hans-Peter Weißhaupt. Bauarbeiter: Pfarrer Uli Hund. AHWBS: Die Sabinen Jauch, Musbach, Sträßle. Britta Böschen, Marita Kohl, Petra Holzer, Elke Kaufmann und Gitarrist Herbert Stengele. Büttenredner: Rudi Merk. Musik „Die Alpenfeger“: Norbert Ehrle, Paul „Pille“ Zender und José Luis Martinez.