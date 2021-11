von Christiane Keutner

Dies alles mache den Verein aus und passe, begründete Sonja Heger, Leiterin des Familientreffs im Mesnerhaus, in ihrer Begrüßung. Sie freute sich, das generationenübergreifende Miteinander nach Corona wieder aufleben zu lassen. Auch Auswirkungen der Pandemie auf junge Menschen, Familien und Senioren sollte ein Aspekt sein. Dieser wurde jedoch zum Ärgernis einiger Besucher vorangestellt und ausgedehnt. Sie hatten sich zum vermeintlichen Hauptthema für die Veranstaltung angemeldet, das erst im letzten Drittel behandelt wurde.

Sonja Heger, Leiterin des Familientreffs im Mesnerhaus, stellte Ergebnisse vor. | Bild: Christiane Keutner

Dem Anspruch „vielfältiges Bermatingen“ wurde die Veranstaltung jedoch gerecht. Dafür standen die vier Referenten, die Silke Weigang aus Meersburg, Trainerin, Beraterin und Moderatorin des Abends, vorstellte, und die die drei Gs nannte, die den Abend begleiten sollten: „Gehört, Geachtet und Geschätzt“.

Ihre Gedanken und Ideen notierten die Besucher der Veranstaltung auf Tafeln. Die Anregungen werden ihnen im Nachgang zugestellt im Hinblick auf eine eventuelle Realisierung. | Bild: Christiane Keutner

Christina Gütschow, Nutzerin des Familientreffs, stand als Mutter von zwei Kindern stellvertretend für die Familien und schilderte deren Situation während der Corona-Pandemie. Sie begann motiviert mit vielen Ideen und Kreativität und endete in Auseinandersetzungen, Frustration, Wut und Unsicherheit wegen Sanktionen und Verboten. Dazwischen fanden sich Eltern in neuen Rollen als Lehrer. Positiv seien mehr Ruhe, weniger Terminhetze gewesen, außerdem seien die Beziehungen innerhalb der Familie gestärkt worden, man lernte sich anders kennen. Zum Thema Generationen wurden Ideen formuliert, wie beispielsweise Ausflüge mit den Senioren unternehmen zu wollen.

Das Projekt Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“.

Der Verein „Miteinander im Mesnerhaus“, MiM, wurde 2004 gegründet mit dem Ziel, eine generationenübergreifende Begegnungsstätte im Mesnerhaus zu schaffen, ein Treffpunkt für alle, in dem der Austausch unter den Gruppen gefördert wird.

Silke Weigang, Meersburg, ist Coach und Beraterin. Sie begleitete Internationale Projekte und Prozesse in unterschiedlichen Ländern und für diverse Organisationen, unter anderem für die Vereinten Nationen.

Wie nebensächlich Corona werden kann, vermittelte die vor allem vor Krieg, aber auch Diktatur und Arbeitslosigkeit geflüchtete Syrerin Taghreed Doumani. „Wenn man im Krieg gelebt hat, ist Pandemie gar nichts.“ Sie gehörte zu denjenigen, die sich über gewonnene Zeit für ihren Mann, ihre zwei Kinder und ihren Lernstoff freute und schilderte ihren Werdegang, dankbar dafür, in Deutschland leben zu dürfen.

Von den Auswirkungen der Pandemie auf junge Leute erzählte Jugendbeauftragter Tristan Stöcklin, der den Jugendtreff betreut: „Starke Schüler wurden stärker, schwache schwächer, Homeschooling war eine große Herausforderung.“ Die Pandemie-Regeln mit sozialer Distanziertheit wie dem Vereins- und Kontaktverbot mit und zu Freunden, nagten an der psychischen Gesundheit einiger junger Menschen, so Stöcklin.

Ihre Gedanken und Ideen notierten die Besucher der Veranstaltung auf Tafeln. Die Anregungen werden ihnen im Nachgang zugestellt im Hinblick auf eine eventuelle Realisierung. | Bild: Christiane Keutner

Einen Platz in der Veranstaltung hatte auch Sänger Gianni Dato auf der Leinwand mit seinem zur Corona-Situation komponierten Song, in dem er eingeschränkte Freiheit und mangelnde Aufklärung beklagte und sich fragte: „Was ist passiert? Cosa è successo?“

Die Kurzfristigkeit bei Änderungen der Regeln und die Forderung sofortiger Umsetzung sowie die Kontaktbeschränkungen nannte der angesprochene Bürgermeister Martin Rupp auf der negativen Seite. Die gegenseitige Unterstützung und den guten Zusammenhalt im Rathaus sowie die Erkenntnis, dass Besprechungen auch online oder manche nicht notwendig seien, führte er als positiv an.

Ingrid Müller berichtete von negativen Erfahrungen und Brüchen im nahen Umfeld. Als Vertreterin des Seniorenkreises verwies sie auf den bedauerten Totalausfall von Veranstaltungen; im November wolle man zum ersten „Test“-Treffen einladen. Zum Thema Generationen schlug sie einen gemeinsamen Spaziergang der Kindergartenkinder mit den Senioren vor..

Silke Weigang moderierte den Abend. | Bild: Christiane Keutner

Konkrete Ideen und Vorschläge fürs generationenverbindende Miteinander sollten die Anwesenden anschließend formulieren. Notiert wurden Picknick, St.-Martins-Laternenumzüge, Gesprächsaustausch, um zu erfahren, was den anderen bewegt, Ältere und Jugendliche könnten zusammen Theater spielen, Grundschule besucht Jugendtreff, eine „Biete/Suche“-Spalte im Gemeindeblatt als Art Börse könnte entstehen, Jugendliche könnten bei Familien/Senioren gegen ein Entgelt gärtnern, Senioren helfen Familien/Kindern beim Kochen und Gärtnern.

Markdorf Zehn Tipps für die Herbstferien: Kekse, Kürbis, Radeln und Wandern Das könnte Sie auch interessieren

Auch nach Visionen vom künftigen Miteinander wurde gefragt: Die Vernetzung von Frauen verschiedener Generationen für unterschiedliche Aktionen, die Aktivierung bisheriger Angebote wie Lesepaten und Wahlgroßeltern, eine Veranstaltungsbörse, Exkursionen und Experimente. „Wir tragen diese Ideen in die Gemeinde hinein, in Gremien und Kreise, in denen wir eingebunden sind“, sagte Carola Uhl, die sich über das Engagement aller Beteiligten freute und sich bewusst war, dass der Abend keine fertigen Lösungen bieten, sondern nur einen Anstoß geben könnte. Die Anregungen wolle man weiter verfolgen.