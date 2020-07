von Christiane Keutner

Schnelles Internet ist in Ahausen eine langwierige Angelegenheit. „Die Mühlen mahlen langsam, aber was lange währt, wird endlich wahr“, berichtete Ortsvorsteher Jakob Krimmel in der Sitzung des Ortschaftsrats vom Fortschritt des Breitbandausbaus für die Gewerbegebiete „Hofäcker“ und „Im Sinn“.

Je weiter die Häuser vom Ortseingang aus Richtung Bermatingen entfernt liegen, desto schlechter ist die Internetversorgung. Ausgerechnet am Ortsende liegen die Gewerbegebiete. Zur Verbesserung der Situation ist die Gemeinde dem vom Kreis gegründeten Zweckverband Breitbandausbau beigetreten. „Wir hoffen, dass der Ort in den nächsten Jahren ganz verbunden ist“, so Krimmel. Da die Gewerbegebiete auf schnelles, funktionierendes Internet angewiesen seien, habe die Gemeindeverwaltung diese Maßnahmen vorgezogen und die Arbeiten für den Anschluss mit Glasfaser ausgeschrieben.

Das letzte Wort hat der Gemeinderat

Lediglich ein Unternehmen, die NetzeBW in Tuttlingen, habe für die Errichtung des Netzes Hausanschlüsse, Vorstreckungen und Hausanschlussmanagement ein Angebot abgegeben. Das Ingenieurbüro Wasser-Müller aus Biberach hatte rechnerisch, technisch und wirtschaftlich das Angebot „GU-Pauschale geförderter Ausbau mit Nutzung der Synergieeffekte und Pauschale Leistungspreise für nicht geförderten Ausbau“ geprüft und als wirtschaftlich bezeichnet. Die Verwaltung empfahl, diesem Angebot den Zuschlag zu erteilen. Es ist mit insgesamt 703 258 Euro brutto das günstigste und wirtschaftlichste. Dem entsprach der Ortschaftsrat einstimmig. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.

Gefördert werde nur die Anbindung fürs Gewerbe. Nichtsdestotrotz wolle man Haushalte, die an der Strecke liegen, mit anbinden. Die EnBW werde auch Leerrohre verlegen, damit auch weitere Medien sie nutzen können, so Krimmel. Das komplette Neubaugebiet werde unabhängig davon ans Breitbandnetz angeschlossen; es wurden bereits Leerrohre aus der Ortsmitte bis ins Neubaugebiet verlegt, beantwortete er die Frage von Ortschaftsrat Karsten Küpfer von der LBU.