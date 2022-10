von Christiane Keutner

Was zuerst: Essen gehen und dann zur Lesung – oder umgekehrt? Die Besucher im Klosterkirchlein Weppach mussten sich nicht entscheiden, sie konnten beides aufs Mal genießen: Die Veranstaltung Lesung mit Apfelschmaus, die sich der Touristische Arbeitskreis Bermatingen ausgedacht und im Rahmen der Apfelwochen organisiert hatte, war, kaum veröffentlicht, ruckzuck ausverkauft. Und so fanden sich rund 30 Gäste, ein, um den „wunderschönen Abend“ zu genießen, wie Arbeitskreisleiterin Barbara Raeder in ihrer Begrüßung sagte.

Liebe zum Detail

Es ist bereits die achte Lesung und Peter Stegmaier und Heidi Ziegler sind von Anfang an dabei. „Die beiden lesen so packend vor, dass ich nach jeder Lesung nach Hause gehe und mir vornehme, das Buch unbedingt komplett zu lesen“, sagte Barbara Raeder. Wissend um Zeitaufwand und Liebe zum Detail, anerkannte sie deren ehrenamtliches Engagement und das von Ernst Bodenmüller, dem ehemaligen Wirt des Bermatinger „Adler“: Er hatte für die Leckereien gesorgt. So bedienten die drei Leib und Seele im karg-heimeligen Raum der Klosterkirche, den Maritta und Dieter Mayer zur Verfügung gestellt hatten. Sie schenkten auch aus, während Beate Dieter, treue Mitstreiterin, mit Barbara Raeder und anderen Helfern die Teller brachte und Sonderwünsche erfüllte.

Zum Dessert wird appetitlich dekoriertes Apfel-Tiramisu serviert – das Auge isst mit. | Bild: Christiane Keutner

Am urigen Lesepult, einem dicken Baumstamm, schlüpften Peter Stegmaier und Heidi Ziegler in die Rollen der Figuren des Buches „Miss Merkel. Mord in der Uckermark“ und erweckten sie zum Leben, mal mit kräftig dunkler Stimme, mal fein akzentuiert und geheimnisvoll. Mucksmäuschenstill lauschten die Besucher den Erlebnissen der Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Natürlich nicht den echten, sondern den fiktiven, die sich Bestseller-Autor David Safier ausgedacht hatte. Er machte Merkel zur Rentnerin mit detektivischen Ambitionen. Sie spürt Mördern nach, begleitet von Mops Putin, ihrem ihr ergebenem Ehemann Joachim und dem sanften Bodyguard Mike. Sie begegnet dem sie anflirtenden Freiherrn von Baugenwitz, der kurz darauf tot aufgefunden wird, und entwickelt eine Theorie, die sie auf ihre Erfahrung stützt. Zu 81,4 Prozent lag sie mit ihren Einschätzungen immer richtig, hatte ihr Ehemann Joachim ausgerechnet – und ihr das an jenem Tag offenbart, an dem sie drei falsche Regierungsentscheidungen getroffen hatte.

Ernst Bodenmüller kocht und richtet an, Barbara Raeder und weitere Mitglieder des touristischen Arbeitskreises servieren. | Bild: Christiane Keutner

Peter Stegmaier beendete seine Texte mit Cliffhangern – spannenden Stellen, die Neugier auf die Fortsetzung machen. Das ausgewogene Verhältnis von Humor und Spannung, ohne platt zu sein, hatten ihn zu diesem Buch greifen lassen. Nicht ganz einfach sei es gewesen, Passagen zum Vorlesen auszuwählen, ohne den Kriminalfall zu verraten.

Unter den Zuhörern waren auch Korina Schulze und Edwin Zemic aus Markdorf. „Wir sind dieses Jahr bei der Krimi-Wanderung dabei gewesen und das Angebot der Lesung hörte sich nett an“, sagte Edwin Zemic, der bereits ein paar Bücher von David Safier gelesen hat, und fuhr fort: „Das alles hier ist schön gemacht und in einem originellen Rahmen, dem alten Gemäuer.“ Korina Schulze brachte es lobend auf einen kurzen Nenner: „Klein und fein, nette Atmosphäre, gemütlich und gutes Essen. Und diese Seitenhiebe im Buch, einfach köstlich.“ Das Buch kommt bei den beiden auch auf die Leseliste.

Markdorf Obstbauern kritisieren niedrige Preise für Äpfel vom Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Köstlich fand es auch Ursel Grupp. Sie war schon mehrmals bei der Apfel-Lesung. „Ich bin immer mit drei Freundinnen da und genieße die Gemeinschaft und das leckere Essen.“ Das hatte Ernst Bodenmüller diesmal allein bereitet und so schmausten die Besucher knackige Ahauser Apfel-Beißer mit bunten Salaten und löffelten voller Genuss das samtige Apfel-Tiramisu.

Bei gedämpften Licht und Kerzenschein wurde weitergelesen und gelacht: über Formulierungen wie Leute, die mit kreditfinanzierten SUVs fahren, über Mops Putin, dessen Mist Merkel immer wegräumen muss, und Formulierungen wie „Hirne, die sich weigerten, das FKK-Verhalten bekannter Persönlichkeiten in Bilder umzuwandeln“. Vorstellen können sich die meisten Wiederholungstäter, ein weiteres Mal den „Apfelschmaus mit Lesung“ zu buchen.

Neuer Name für den Mops

Kleine Anmerkung zum Schluss: Bislang hört der Hund auf den Namen Putin. Der Mops in David Safiers Buch soll jedoch umgetauft werden. „Verlag, Mops und ich haben befunden, dass Putin kein Name für einen anständigen Hund ist“, schrieb Autor Safier in den sozialen Medien. In zukünftigen Auflagen der Krimikomödie bekommt der Mops daher einen neuen Namen. Dazu veröffentlichte Safier ein Cartoon-Bild des Hundes mit einer Träne im Auge. Darüber steht: „Ich will nicht länger Putin heißen!“