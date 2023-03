Renovierungsarbeiten haben den Verein Kulturkessel die vergangenen zweieinhalb Jahre beschäftigt. Über den aktuellen Stand berichtete kürzlich Britta Herrmann bei der Jahresversammlung im Klavierzimmer im Dorfgemeinschaftshaus Bermatingen, in deren Verlauf das Vorstandsteam bestätigt worden ist. Somit sind sie, Jan Kuhle, Ralf Gutemann, Andreas Nadig, Wolfgang Bumüller und Reinhold Hug weiterhin gleichberechtigte Vorstandsmitglieder.

Darüber und über die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Helfern, die bei Veranstaltungen und der Renovierung mit angepackt haben, freute sich nicht nur Reinhold Hug. Die Pandemie machte im vergangenen Jahr die Planung noch schwer. Daher wurden 2022 nur das Open Air in Zusammenarbeit mit der Gemeinde angeboten, das mit 50 Personen sehr gut besuchte Rock-Blues-Konzert mit Radio Colours am Jahresende sowie zwei Kunsthandwerkermärkte. Der Erlös des Eintritts– ein Euro pro Person – wird immer gespendet: Beim Weihnachtsmarkt freute sich die Tafel in Markdorf über die Zuwendung, beim diesjährigen Ostermarkt die Stiftung Hoffnungsträger für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei.

Die Kasse schloss wegen Renovierungskosten für den Kulturkessel-Keller mit einem kleinen Minus, wie Wolfgang Bumüller berichtete. Die Kosten dafür waren mit der Gemeinde geteilt worden. Viele Helfer hatten mit angepackt; dies und die Anerkennung für die Arbeit der Vorstandschaft flossen in die Dankesworte von Bürgermeister Martin Rupp ein. 2023 sind wieder jeweils fünf Veranstaltungen pro Halbjahr geplant. Sie finden weitgehend im Klavierzimmer statt.

Die Renovierung des Kellers wird noch etwas länger dauern. „Die Arbeiten sind sehr weit gediehen und wir wollten 2022 fertig sein“, so Britta Herrmann. Allerdings nähmen die Bühne und die Elektroarbeiten weit mehr Zeit in Anspruch als gedacht. Im wahrsten Sinne geschuftet haben die Mitglieder, als sie den Putz von Decke und Wänden des Gewölbes klopften und dabei einstaubten, alles Holz und mehrere Schichten Boden entfernten. Inzwischen ist alles von einer Fachfirma verputzt, der Linoleumboden durch Fliesen ersetzt und die Sanitäranlagen neu gestaltet worden. Unterschiedliche Grautöne mit einigen Farbakzenten geben dem Keller und den Nebenanlagen ein frisches Aussehen.