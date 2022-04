von Christiane Keutner

„Nicht nur schwätzen, sondern auch machen“, sagte SVB-Vorsitzender Klaus Gommeringer und warf einen Blick auf die jüngste Anschaffung der Fußballer, beziehungsweise der Jugendabteilung: Ein grüner Bus, passend zur Farbe des Sportverein Bermatingen (SVB). Das Gefährt ist zwar neu erworben und sieht aus wie neu, weil es nicht mit Werbung zugepflastert ist, es handelt sich jedoch um einen Gebrauchtwagen, der sechs Jahre alt und gut in Schuss ist, ließ Sebastian Dix, Leiter Kommunikation Stadtwerk am See, wissen, das am Sponsoring beteiligt war und abseits der Bandenwerbung etwas wirklich Nützliches zur Jugendarbeit beitragen wollte.

„Eine echte Win-win-Situation“, kommentierte der stellvertretende Vorsitzende Christoph Hafen bei der Vorstellung und offiziellen Inbetriebnahme des Fahrzeugs, während sich Jugendleiter Karsten Küpfer besonders freut: Vorbei die Zeiten, in denen man händeringend Fahrer unter den Eltern oder andere Freiwillige suchen musste, die die jungen Vereinsmitglieder zum Training und zu den Turnieren kutschieren sollten.

Jugendleiter Küpfer: „Bus wird jeden Tag unterwegs sein“

„Es wird immer schwieriger, Leute zu bekommen, die sich engagieren. Wir haben jahrelang mit einem Bus geliebäugelt, er wird jeden Tag unterwegs sein“, meinte Küpfer, den Trainingsplan vor Augen: Die A- und B-Jugend setzt sich aus Spielern von Bermatingen, Salem und Deggenhausertal zusammen, Spiele- und Trainingsorte wurden fair aufgeteilt.

Umso mehr freute man sich über die sehr lange Kooperation und Partnerschaft mit dem regionalen Energieunternehmen, dem Arbeit und die neue Sportstätte gezeigt wurden und wo man dabei auf die Idee des Fahrzeugs gekommen sei.

Vor dem Hintergrund, dass die A-Jugend wahrscheinlich in die Landesliga aufsteigen könne und dann auch zu Spielen im Schwarzwald und in die Region bis zur französischen Grenze fahren müsse, erweise sich der Bus jetzt schon als unentbehrlich, freute sich Klaus Gommeringer. Der Kleinbus bietet neun Sitze, inklusive Fahrer.