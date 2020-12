von Christiane Keutner

Die wenigen Wochen Inbesitznahme reichten Kinder und Erzieherinnen im Kinderhaus in Ahausen jedoch, sich einzugewöhnen und wohlzufühlen. Mit der Eröffnung eröffneten sich für die Familien weitere Optionen: Krippenkinder können jetzt dort aufgenommen werden. Wurde der Bedarf bisher übers Kinderhaus in Bermatingen gedeckt, fiel die Abwägung, ob man dort erneut oder in Ahausen erstmals anbaut, aufgrund der Neubaugebiete zugunsten des kleineren Ortsteils aus.

Kinderhausleiterin Yvonne Schwarz schwärmt besonders vom vielen Platz nach jahrelang beengten Verhältnissen; die Grundfläche und die Zahl der Mitarbeiterinnen haben sich in etwa verdoppelt: „Wir genießen den Kreativraum mit Werkbank, Werkzeugen und Malutensilien sehr und Ausweichräume zu haben, sodass beispielsweise die Integrationsfachkraft einfach mal in Kleingruppenarbeit in einen Extraraum gehen kann.“ Ein Mehrwert sei auch der Rückzugsraum fürs Personal.

Raumkonzept überzeugt

Methodisches und räumliches Konzept sind sehr durchdacht: In der Krippe gibt es ausziehbare Doppelbetten, der Ü 3-Raum wird mit dem Einsatz von Matratzen statt Betten multifunktional für Rhythmik, stille Übungen oder Traumreisen genutzt. „Wir genießen auch den Speiseraum. Früher mussten wir in den Gruppenräumen essen, das war eng getaktet mit der Abholung, gleichzeitig mussten wir Ess- und Schlafplätze richten. Nun riecht es nicht mehr nach den Mahlzeiten und es müssen keine Essensreste zwischen Spielzeug aufgeputzt werden“, so Yvonne Schwarz. Der Einsatz einer Küchenfachkraft 1,5 Stunden täglich, ermöglicht es den Erzieherinnen, sich weiter ihren pädagogischen Aufgaben zu widmen.

Vom neuen Krippenraum geht es direkt hinaus in den für die Kleinsten abgeteilten und umzäunten Garten. Corinna Hanke (rechts) ist eine der Erzieherinnen, die sich um die Ein- bis Dreijährigen kümmert. | Bild: Christiane Keutner

Mühsam sei die erste Corona-Welle im Frühjahr gewesen, erinnert sich Schwarz. Manchmal mussten stündlich neue politische Vorgaben umgesetzt werden, die über den Geschäftsführer (Verrechnungsstelle des kirchlichen Trägers) an die Kindergartenleitung und dann an die Eltern kommuniziert werden musste. Deren Frust wegen der Öffnungszeiten bekamen wiederum die – trotz allem verständnisvollen – Erzieherinnen zu spüren, obwohl diese dafür nicht verantwortlich waren. „Jeder Träger und jede Kommune hatte für seine Kindergärten anders entschieden, so wurden wir mit Salem oder Berlin verglichen, aber wir mussten das umsetzen, was uns vorgeschrieben wurde und waren erste Anlaufstelle für Gefrustete.“

Kontakt zu halten sei schwierig gewesen. Wöchentlich verschickten sie Arbeitsblätter, verteilten Osternester. Bisher gab es keinen Corona-Fall und die „Frei“-Zeiten wurden für die Erstellung eines neuen Konzepts genutzt. Obwohl Erzieherinnen eigentlich schwer zu bekommen sind, sprach sich der gute Ruf und das harmonische Miteinander im Kinderhaus Ahausen schnell herum. „Wir sind sehr bemüht, diese heile Welt zusammen zu erarbeiten“, so Schwarz.

Wegen ihres bisherigen fensterlosen Mini-Büros hat sich Leiterin Yvonne Schwarz nie beklagt, umso mehr freut sie sich aber jetzt über mehr Platz, Tageslicht und Übersicht, wenn sie sich um die bürokratischen Angelegenheiten kümmern muss. | Bild: Christiane Keutner

Dabei hilft – nicht erst, wenn es erst Probleme gibt, Supervision. Ein Außenstehender blicke anders und neutral auf Gegebenheiten, habe Ideen und Anregungen, verweise auf Stärken und Kompetenzen. Das war hilfreich bei der verdoppelten Zahl der Mitarbeiterinnen. „Wir sind noch offener geworden“, sagt Leiterin Yvonne Schwarz und freut sich über die musikalischen und kreativen Talente der „Neuen“, von denen alle profitieren.

Das Resümee des Anbaus? Darauf antwortet Schwarz: „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde war sehr toll. Wir haben uns durch die Projektgruppen, die mit uns alles erarbeitet haben, mitgenommen gefühlt. Deswegen können wir uns mit der Einrichtung und dem Haus sehr gut identifizieren.“