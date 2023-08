Drei Tage lang lebten 40 junge Einwohner in der Ferienspielstadt Bärenhausen. Wie war`s?, fragten wir Tamara Jauch, Leiterin des sechs Personen starken Orga-Teams. „Es ist alles wunderbar verlaufen. Die Kinder sind glücklich nach Hause gegangen und es gab bis auf einen Insektenstich keine Verletzungen“, resümierte sie. Der Stich konnte gleich im spielstädtischen Krankenhaus behandelt werden, das in den drei Tagen eines von 13 Projekten war, bei denen sich die Kinder austoben und Bärentatzen verdienen konnten. Dankbar war das Orga-Team auch für die vielen Besucher, die Bärenhausen aufgesucht hatten. „Wir mussten sogar Kuchenspenden nachordern. Nur einer blieb übrig, besser konnte es nicht laufen“, so Tamara Jauch.

Die Bewohner wurden von Natalie Kraus-Litzki vom Landgasthaus Zollernstuben kulinarisch versorgt. Auf dem Speisezettel standen lauter Lieblingsgerichte: Nudeln, Maultaschen, Spaghetti, Salat und Obst. Ein Geldinstitut spendierte wie gewohnt Eis. Doch nicht nur tolle Erinnerungen werden bleiben, sondern auch physisch Greifbares: Die Gruppe Konkret XL errichtete für die Gemeinde einen Barfußpfad auf dem öffentlich zugänglichen Volleyballgelände. Dort, wo einst das Hallenbad stand, kann man jetzt über Felder laufen, gefüllt mit Steinen, Sand, Moos, Hölzern oder Tannenzapfen; Reiz und Erholung für schuhgeplagte Füße.

Erstaunt hat das Ergebnis einer Umfrage im stadteigenen „Bärenblättle“: Sehr viele Kinder wünschen sich 2024 ein Sport-oder Fitnessstudio als Projekt. Überhaupt: Die Resonanz auf Bärenhausen war bei Kindern wie Eltern gleichermaßen gut. Viele seien froh gewesen, dass die Spielstadt wieder stattfinden konnte. Etliche kannten sie gar nicht, da sie neu zugezogen oder ihre Kinder vor der Corona-Krise noch nicht im einwohnerreifen Alter waren. Das Orga-Team glaubt, dass sich 2024 wieder mehr Kinder anmelden werden. „Wir freuen uns über jeden, der nächstes Jahr wieder dabei ist“, sagt die Leiterin. Das bewährte Orga-Team steht auf jeden Fall bereit.