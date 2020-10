Bermatingen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Katja Dannecker hat im Jugendtreff für Auschwung gesorgt – jetzt gibt sie die Leitung ab

Eigentlich wollte sie nur als Krankheitsvertretung einspringen, aber daraus wurden jetzt zwei Jahre: Katja Dannecker brachte in den Jugendtreff im Mesnerhaus in Bermatingen viele neue Ideen mit und sorgte für einen Aufschwung. Unter ihrer Leitung kamen auch wieder vermehrt Mädchen in den Treff. Ende 2020 steigt Katja Dannecker jetzt aus: Sie startet ins Referendariat für das Lehramt an Gymnasien. Für die Leitung des Jugendtreffs gibt es mehrere Bewerber.