Rund 660 Bäume sind im Besitz der Gemeinde. Wie ist ihr Zustand, wo stehen, wie alt und wie sicher sind sie? Das alles ist in einem Baumkataster registriert, das der Gemeinderat im April 2022 an das Horgenzeller Unternehmen Baum-Landschaftspflege Gruber vergeben hat. Bei der Bestandsaufnahme und beim Kontrolldurchgang wurden von den Mitarbeitern des Unternehmens alle Bäume sicher gemacht. Beispielsweise wurden Äste weggeschnitten, einige wurden auch gefällt, damit sie kein Risiko für Mensch und Tier darstellen. Allerdings sind weitere verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen notwendig. Emanuel Gruber hat das Ergebnis seiner Überprüfungen im Gemeinderat vorgestellt.

Demnach verfügt die Gemeinde über 110 Baumarten, hauptsächlich Feldahorn. Ein unkomplizierter Baum, der Salze, Trockenheit und Schnitt gut verträgt und ein typischer Baum im Stadt- oder Dorfbild ist. Die meisten Bäume seien sehr vital und standsicher mit wenig erforderlichen Maßnahmen. 109 seien jedoch geschädigt an der Rinde oder Äste wachsen wegen nicht erfolgten Schnitts so, wie sie nicht sollen. Das sei auch der Grund, weshalb man regulierende Erziehungsschnitte mache. Sie verhindern beispielsweise eine spätere aufwendige Kronensicherung.

Bei 326 Bäumen seien Maßnahmen zu ergreifen – nicht alle müsse man sogleich umsetzen, darunter seien viele empfohlene kosmetische Eingriffe wie etwa Kronenpflege. Wenn man zeitnah eingreife, bekomme man später weniger Probleme. Wie bei Jungbäumen: Mit Erziehungsschnitten könne man regulieren und verhindere künftigen Mehraufwand. Rund 250 verkehrssicherheitstechnische Maßnahmen seien zu erledigen. Das sei relativ viel, was laut Gruber auf die bisherige mangelnde Baumpflege zurückzuführen ist.

Das Baumkataster mit den via GPS zentimetergenau eingemessenen Standortdaten zeige auch genau auf, was, wann und wo kontrolliert und gepflegt wurde. „Passiert dann mal was bei einem Sturmereignis, ist die Gemeinde fein raus“, sagte Emanuel Gruber, der auch erklärte, wie man bei einer Baumpflanzung vorgehe. Die ersten zwei Jahre müsse man die Pflanzen mit Wasser versorgen, im Sommer am besten mit einem Gießsack, danach erfolge der Erziehungsschnitt, später müsse man ab und zu Totholz entnehmen. Bei Spielplätzen müsse man kritische Äste entfernen.

Alle neuen Bäume werden ins Kataster eingefügt, wurde die Frage von Gemeinderätin Angelika Bernhardt-Welte (CDU) beantwortet. In gewissen Abständen müsse das Kataster gepflegt werden, so Bürgermeister Martin Rupp. Die Kontrolle erfolge jährlich, ergänzte Gruber. Hubert Strässle (FW) erkundigte sich, ob alte, geschädigte Bäume entfernt würden, statt sie unnötig kostenaufwendig zu erhalten mit dem Argument, sie würden massig CO 2 speichern. „Wir haben Herrn Gruber so kennengelernt, dass er nach Maß vorgeht“, beruhigte Rupp. Auch Förster Roth habe auf eine gewisse Lebensdauer der Bäume verwiesen. Gruber versicherte, dass man sich hier nach den Wünschen der Gemeinde richte. „Wir nehmen nur Bäume raus, die keinen Sinn mehr machen.“

Karl Homburger (CDU) erkundigte sich, ob der Bauhof weiterhin in Sachen Bäume involviert sei. Grundsätzlich sei dies der Fall, er kontrolliere regelmäßig, im laufenden Betrieb und nach Sturmereignissen. Sichtkontrollen werde es auch weiterhin geben, so Rupp. Es werden nur Bäume der Gemeinde im Kataster erfasst, beantwortete Gruber die Frage von Hubert Ziegler (LBU). Stünde ein Privatbaum halb auf Gemeindegrund, müsste man sich die Kosten für eventuelle Arbeiten teilen. Er würde auch Empfehlungen für Baumarten und den idealen Standort geben, so Gruber auf die Frage von Herbert Grau, der auch wissen wollte, in welchen Zuständigkeitsbereich der Radweg nach Markdorf gehöre. Das sei Bermatingen, sagte Rupp.

In zwei, drei Monaten wird der nächste Kontrollgang erfolgen. Im Gemeindehaushalt sind ausreichende Mittel für die ersten Maßnahmen vorhanden. Der Gemeinderat ermächtigte die Verwaltung, die notwendigen Arbeiten auszuschreiben. Die erste Kostenschätzung beträgt etwas mehr als 50.000 Euro.