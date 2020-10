Es war seine erste Teilnahme an einem Musikwettbewerb und besser hätte es für den 13-jährigen Julian Sailer aus Ahausen nicht laufen können. Souverän erspielte er sich 197 von 200 Punkten und erreichte damit beim Swiss Percussion Competiton in Winterthur in der Drum-Set-Kategorie II Fortgeschrittene den ersten Platz.

Der Wettbewerb Der Wettbewerb Swiss Percussion Competition (SPC) fand 2019 zum ersten Mal in Winterthur statt. Der Solo-Wettbewerb ist eine Plattform für Kinder und Jugendliche, Drummerinnen und Drummer, Perkussionistinnen und Perkussionisten aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Die Freude an der Teilnahme steht im Vordergrund. Julian Sailer trat in der Drum-Set-Kategorie II Fortgeschrittene an. Weitere Informationen gibt es hier

Er spielt Schlagzeug seit er fünf Jahre alt ist

„Das Regal für den Pokal müssen wir noch anbringen“, sagt sein Vater Marc Sailer und lacht. Er spielt selber Schlagzeug und für Julian war schnell klar, dass dies auch sein Instrument sein wird. Damals war er fünf Jahre alt. „Je besser man wird, desto mehr Spaß macht es“, sagt der Achtklässler, der das Gymnasium am Bildungszentrum Markdorf besucht. Seit einem Jahr wird er von Gerhard Eberl an der Musikschule unterricht. Der Leiter und Lehrer ist voll des Lobes für seinen talentierten Schüler. „Julian ist ein toller Schlagzeuger mit einer hohen Selbständigkeit und er hat sich sehr professionell auf den Wettbewerb vorbereitet.“

Markdorf Mehr Aufwand, aber auch mehr Kreativität: Wie die Musikschule Markdorf durch die Krise kommen will Das könnte Sie auch interessieren

Vorbereitung findet während des Lockdowns online statt

Eine Vorbereitung, in der der Unterricht coronabedingt auch ein paar Wochen nur online stattfinden konnte. Doch Gerhard Eberl hatte den Dreh raus: „Wir haben ein Stück ausgesucht, dass ein halbes Jahr interessant sein musste und Julian gefordert hat.“ Und der 13-Jährige hat diese Herausforderung gerne angenommen. Das Schlagzeug hat einen feste Platz in Julians Zimmer gefunden und so kann er fast jederzeit üben. „Wir sind dann in der Zeit viel spazieren gegangen“, sagt Mama Eva Sailer. Die Familie ist sehr musikalisch, auch Julians Schwestern spielen ein Instrument.

Sind stolz auf Julians ersten Platz bei seinem ersten Wettbewerb: Musikschulleiter Gerhard Eberl und die Eltern Eva und Marc Sailer. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Da Julian vor seinem Auftritt noch nie vor Publikum gespielt hat, wurden noch zwei kleinere Vorspiele organisiert. Als es dann beim Wettbewerb darauf ankommt, zeigt Julian laut Gerhard Eberl, der in der Jury saß, seine beste Leistung. Er präsentiert „Last Exit“ von Eckhard Kopetzki und zusätzlich eine freie Improvisation. Der 13-Jährige berichtet: „Ich habe das vorher nie so gut hinbekommen und dann hat alles perfekt funktioniert.“ Trotz dieses guten Gefühls sei er dann aber doch sehr überrascht gewesen, dass er direkt den ersten Platz belegt hat.

Video: Nosswitz, Stefanie

Die Musik soll ein Hobby bleiben

Neben dem Schlagzeug möchte sich Julian, der in der Gemeinschaftsjugendkapelle spielt, den Mallet-Instrumenten widmen. Die hat er bei dem Wettbewerb in der Schweiz entdeckt und war begeistert. Sehr zur Freude von Gerhard Eberl, der Julian in dieser Richtung gerne weiter fördern möchte. Ob die Musik für den 13-Jährigen, der gerne Greenday und Toto hört, mal mehr wie ein Hobby werden ist, ist noch offen. Aber Julian sieht seine berufliche Zukunft derzeit eher im Familienunternehmen als in der Musikszene.