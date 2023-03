Der Name „Jump in“ drückt aus, was den Jugendtreff ausmacht: Kommen, wann es gefällt, gehen, wann man möchte. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates berichtete Tristan Stöcklin, seit Januar 2021 Leiter, was seither geschehen und für die Zukunft geplant ist. Mit Fotos reicherte er seinen Bericht an.

Für ihn begann die Arbeit kurz nach der Aufnahme gleich mit einem Lockdown. Der Jugendtreff war während Corona geschlossen, aber Tristan Stöcklin bot Interessantes online an und hielt die bestehende Gruppe auf diese Weise zusammen. Für drei Freitage im Monat dachte er sich ein Programm aus, an einem heißt es einfach chillen – also entspannen – und spielen. Dazu stehen Gesellschaftsspiele, Tischkicker und Bolzplatz zur Verfügung. Erstmals gab es Fördermittel von Land und Landkreis. Davon wurden ein Tresen und Barhocker angeschafft, ein Multifunktionsspieltisch, ein Basketballkorb, eine Lizenz für Filmabende, bei denen die ebenfalls gekaufte Popcornmaschine für Kino-Atmosphäre sorgt. Zu den Veranstaltungen gehörten eine Schnitzeljagd und Orientierungstour, die Kooperation mit dem Verein Mim, wie beim Adventszauber, sportliche Aktivitäten, ein Sommerfest und die Teilnahme am Stadtradeln.

„Die Küche wird häufig genutzt, um zu kochen oder zu backen. Einmal brachte man Snacks von zuhause mit – darunter Eier von eigenen Hühnern und Milch der Hofkühe. Und was machen wir sonst noch? Wir spielen, puzzeln, drei Wochen waren die Kids mit einem dreidimensionalen Puzzle beschäftigt, und verbringen eine tolle Zeit miteinander“, so Stöcklin. Beliebt sind Themenabende wie Halloween oder die Sommerparty im Winter. Ab und zu wird ein Lagerfeuer entfacht, gegrillt und Stockbrot gebacken. Beim Handwerken entstand eine Bank aus Paletten. Bei den Ferienspielen hatten die Verantwortlichen mit einem Kunstprojekt auch junge Kinder angesprochen, verbunden mit der Idee, sie auf den Jugendtreff aufmerksam zu machen.

Tristan Stöcklin nannte die Vorzüge der Einrichtung. Es sei ein Treffpunkt und Ausgleich zur Schule, Familie und Hobbies in Vereinen. „Bei uns können sie machen, was sie wollen, ohne Druck; nur chillen ist auch okay.“ Viel Wert legt er auf das Einüben von Verantwortung und Mitwirkung, wie beispielsweise dem ordentlichen Umgang mit Dingen. Im Jugendtreff werden Probleme ausgetauscht und auch schon mal Kommaregeln erklärt. Das Angebot sei kostenfrei und werde größtenteils von der Gemeinde finanziert.

„Wir wollen weiterhin Spaß haben und neue Leute sind immer herzlich willkommen“, sagte Stöcklin. Geplant sei ein Vortrag über soziale Medien: „Viele Zehn- bis 12-Jährige hängen zuhause ab und schauen Filme, die erst ab 16 Jahren freigegeben sind.“

Bei den Gemeinderäten blieben keine Fragen offen. Nur Hubert Sträßle, FW, erkundigte sich, ob unter den Gästen Flüchtlingskinder seien, was Stöcklin bejahte: „Ein Tick mehr Jungs – aber die Mädels sind ganz stark im Kommen.“ Bürgermeister Martin Rupp dankte dem „sehr engagierten“ Leiter und freute sich, dass sie den Vertrag mit ihm verlängern konnten: „Wir merken, wie gut der Jugendtreff angenommen wird und wie viel Spaß es den Kindern macht.“