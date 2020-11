Wer einen Surfer sieht, der denkt an Sport, Freiheit, coole Musik und perfektes Wellenreiten. Für Johannes Ehinger aus Ahausen ist Surfen jedoch viel mehr als nur ein Sport oder ein x-beliebiges Hobby, für ihn ist Surfen Leidenschaft und eine Lebenseinstellung. „Ich möchte möglichst einen ungetrübten Spaß am Leben genießen, ohne aber dabei die Realität aus den Augen zu verlieren“, erzählt der 27-Jährige.

Auf der Suche nach dem richtigen Shirt

Schnell fand er Gefallen an dem für die Surfer-Szene typischen ungezwungenen Lifestyle. Er selbst suchte Labels, die Funktionalität, Qualität und Style in sich vereinten, was sich aber als schwierig gestaltete. „In einem vernünftigen Preis-/Leistungsverhältnis gab es nicht wirklich viel und so reifte in mir die Idee, selbst ein Label auf die Beine zu stellen.“

Johannes Ehinger möchte wertige T-Shirts verkaufen, zunächst über einen Onlineshop. | Bild: Jofero.Brand

Zur Person Johannes Ehinger ist 27 Jahre alt und stammt aus Ahausen. Im dortigen Musikverein lernte er Schlagzeug und war viele Jahre aktiv dabei. An der Hochschule Ravensburg-Weingarten machte er seinen „Bachelor of Engineering“. Heute arbeitet er für einen in der Schweiz ansässigen großen Baumaschinenhersteller. In der Fasnet ist er mit der Lumpenkapelle „FötzlesBrass“ als Pauker unterwegs. Seinen Urlaub verbringt er an der Algarve in Portugal zum Surfen. Die Vorbereitungen für seinen Online-Shop befinden sich aktuell in der Endphase.

Die Idee für „Jofero“, was sich mit „wild“ übersetzen lässt, war geboren. Gut eineinhalb Jahre dauerte es, bis aus der Idee ein fertiges Produkt wurde. „Das Kapital habe ich aus meinem Familien- und Freundeskreis bekommen, nachdem ich ihnen mein fertiges Konzept vorgestellt hatte und sie überzeugen konnte“, verrät Ehinger. Insgesamt investiert er nach eigener Aussage einen niedrigen fünfstelligen Betrag in sein Label.

Nachhaltige Shirts mit Funktion aus Portugal

Als Grundmotto gilt: Schlicht ist Pflicht. Also keine übertrieben Muster, Symbole, aber auch Nachhaltigkeit ist wichtig. Es wird T-Shirts, Longsleeve-Shirts und Hoodies geben. Einige Shirts werden UV-Schutz haben, was für Surfer wirklich wichtig ist. Die Hoodies bestehen zu 85 Prozent aus Biobaumwolle und 15 Prozent recyceltem Polyester.

Bodenseekreis Wie verdient man eigentlich mit Instagram Geld? Influencerin Shirina Hienstorfer aus dem Bodenseekreis steht Rede und Antwort Das könnte Sie auch interessieren

Die Marke Jofero Im Sommer 2019 gründete Johannes Ehinger das Surfer-Label „Jofero“. Derzeit werden die Fotos für die Shop-Ansicht geschossen und die Verpackungen ausgesucht. Der Launch, also der Start, des Shops ist für Anfang Dezember gesetzt. Preislich werden sich die Shirts zwischen 40 und 45 Euro, die Hoodies um die 80 Euro liegen. Die Motive hat Ehinger selbst entworfen. Die im Street-/Urbanstyle gehaltenen Shirts werden in Portugal produziert und in Frankfurt veredelt. „Das war mir besonders wichtig, dass einerseits die Shirts auch nach häufigen Tragen in Form bleiben, aber auch, dass die sie unter fairen Produktionsbedingungen hergestellt werden“, sagt der Firmengründer. Auf der Instagram-Seite „jofero.brand“ präsentiert Ehinger seine Kollektion und informiert über den aktuellen Stand zum Start des Online-Shops.

Wenn Johannes Ehinger, genannt „Ehi“, Urlaub hat, dann geht es nach Portugal, seiner Lieblingsdestination, wenn es um Wellen geht. „Als Surfer hält man sich dort auf, wo die Sonne scheint, trägt dann möglichst freizügige Kleidung, um sich durch nichts beengen zu lassen, und genießt die Wellen.“ Das macht er am liebsten an der Algarve, wo er das Surfen für sich entdeckte.

Ab Dezember wird es die Shirts und Hoodies von Jofero im Onlineshop zu kaufen geben. | Bild: Jofero.Brand

„Ich surfe jetzt seit gut zehn Jahren. Angefangen hatte alles, als ich mit einem Kumpel zum ersten Mal in Portugal war und wir uns dort für einen mehrtägigen Surfkurs anmeldetet.“ Dank seiner Skate- und Snowboarderfahrungen sei er gleich gut zurechtgekommen.

Surfen ist nur ein Teil des Lebens

Doch das Surfen ist, bei aller gelebten Leidenschaft, nur ein Teil seines Lebens. Abseits von Strand, Board und Wellen arbeitet der studierte Ingenieur für einen großen Baumaschinenhersteller. Und während der Fasnet sorgt er mit der Lumpenkapelle „FötzlesBrass“ und seiner Pauke bei den Umzügen und in den Sälen für Stimmung. „Ich liebe es, an der Fasnet mit den ‚Fötzles‘ unterwegs zu sein, das ist einfach immer nur genial.“

In der Fasnet ist Johannes Ehinger mit seiner Pauke und der Lumpenkapelle „Fötzlesbrass“ unterwegs. | Bild: Jan Manuel Heß

Kritik aus dem Umfeld

Der Unternehmergeist des Bermatingers stieß nicht bei jedem auf ungeteilte Freude, so musste er durchaus Kritik aus seinem Umfeld einstecken. „Ja, es gab Familienmitglieder, aber auch Freunde, die nicht mit Kritik sparten. Da hieß es zum Beispiel ‚das wird nicht funktionieren‘, ‚das ist zu riskant, du hast keine Ahnung davon‘, oder ‚das ist zuviel Geld, das sieht du nie wieder‘.“ Doch Johannes Ehinger blieb auf Kurs und verfolgte sein Konzept. Anfang Dezember will er die Früchte seiner Arbeit zum Verkauf anbieten können. „Neben dem Online-Shop möchte ich meine Shirts auch bei Surfschulen anbieten. Aber auch am Bodensee, wo es eine stetig wachsende Stand-Up-Paddling Szene gibt, werde ich Vertriebspartner suchen.“