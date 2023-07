Gerät das neue Wohngebiet „In der Breite“, der Überbauung des Sportplatzgeländes, mit der 2022 begonnen werden sollte, in Vergessenheit? Nein: Es wird ein Thema der öffentlichen Gemeinderatsitzung am Dienstag, 25. Juli, im Rathaus sein, die um 19 Uhr beginnt.

„Wir wollen vor der Sommerpause eine Entscheidung haben“, hatte Bürgermeister Martin Rupp den Termin im Juni für Juli angekündigt. Am Dienstag wollen dann Vertreter der Sparkasse anwesend sein, um Rede und Antwort zu stehen. Das Vorhaben soll öffentlich beraten und ein Beschluss gefasst werden. Möglicherweise werde man ein paar Parameter ändern, mehr konnte er zum schwebenden Verfahren nichts sagen. Nur soviel: Vor der Sommerpause müsse es ein klares Ja vom Vorhabensträger geben.

Die Verzögerung war bereits im SÜDKURIER-Jahresgespräch angesprochen worden. Damals teilte Rupp mit, dass sich das Projekt für den Investor, die Sparkasse Bodensee und alle Beteiligten doch komplexer als gedacht dargestellt hätte. Die Gespräche mit vielen Interessierten und Beteiligten hätten Zeit beansprucht. Die Gemeinde hatte Vorgaben gemacht: Sie will nach Gemeinderatsbeschluss Ärzte, barrierefreie Wohnmöglichkeiten für Senioren und einen gewissen Anteil an Wohnraum haben, der unter der örtlichen Vergleichsmiete liegt. 2023, so Rupp, solle es in die finale Planung gehen. Die Gemeinde benötige dafür baugesuchsfreie Pläne des Investors, die wiederum von den endgültigen Nutzungen abhingen.

Gemeinderätin Carola Uhl, CDU, hatte im Mai an die Vorgaben der sozialen Infrastruktur und deren Notwendigkeit erinnert. Es gebe einen wachsenden Bedarf an Pflegebedürftigen, die einen Arzt bräuchten. Im neuen Wohngebiet sollte er Platz finden. Um das Thema „In der Breite“ sei es sehr ruhig geworden, seitdem die Gemeinde es vergeben hatte. Gemeinderat Herbert Grau, SPD, sah das ähnlich: „Wenn die Verfahrenszeit noch länger dauert, verliert der eine oder andere Arzt vielleicht Interesse und hegt Abwanderungsgedanken.“