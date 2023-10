Handlungsbedarf besteht beim Regenwasserkanal in der Heidbühlstraße/Unterer Höhenweg. Bei starkem Regen quillt das Wasser aus dem Kanal und überschwemmt die Straße und Grundstücke; drei Häuser sind besonders betroffen. „Es war nicht ganz einfach herauszufinden, wo das Problem genau lag“, berichtete Roland Sorg vom Ingenieurbüro Fassnacht, das mit einer hydraulischen Kanalnetzberechnung beauftragt worden war, dem Gemeinderat. Die Ursache liege nicht, wie zunächst vermutet, ausschließlich in der Heidbühlstraße, sondern im Unteren Höhenweg. Dort gibt es eine Trennkanalisation; Schmutz- und Regenwasser werden über separate Kanäle abgeleitet. Hierbei wird das Schmutzwasser über den Mischwasserkanal in der Heidbühlstraße eingeleitet. Das Regenwasser läuft in den Regenwasserkanal vom Oberen Höhenweg und mündet dort in die Verdohlung des Bermatinger Bachs.

Das Problem sei das Kanalgefälle: Etwa 45 Meter vor dem Bermatinger Bach beträgt es nicht mehr acht bis zehn, sondern nur noch ein Prozent und die Leistungsfähigkeit sei abhängig vom Gefälle. „Der Regenwasserkanal ist zu klein dimensioniert, deswegen kommt es zu Überstauproblemen, eine Auswechslung des Kanals ist nötig“, so sorg. Auch wenn man sich mit einem bestimmten Durchmesser ans Regelwerk halte, was der Fall sei, sodass die Gemeinde vor Schadensersatzforderungen geschützt sei, könne er nicht versprechen, dass das Problem der Überflutung nicht doch noch hin und wieder auftrete. Sorg schlug für den neuen Regenwasserkanal einen Durchmesser von 40 statt 30 Zentimetern vor; das bedeute fast eine Verdoppelung der Leistungsfähigkeit. Der dicht danebenliegende Schmutzwasserkanal, ein Asbest-Zementrohr, und die Trinkwasserleitung aus Grauguss, beide mindestens 60 Jahre alt und gegen Erschütterungen empfindlich, müssten ebenfalls ausgetauscht werden.

Die Kosten werden auf grob 206.000 Euro geschätzt, die relativ schnell steigenden Entsorgungskosten eingerechnet. Die Arbeiten müssen ausgeschrieben werden. „Das geht auch nicht von heute auf morgen. Man muss schauen, wie man auf die Grundstücke kommt; es wird Frühjahr werden“, so Bürgermeister Martin Rupp.

Es gibt noch eine schnelle Lösung: Der Bauhof hat bei der Überprüfung entdeckt, dass die Regenwasserleitung aufgrund des sehr kalkhaltigen Sickerwassers versintert, sprich verkalkt ist: Die Leitung habe teils nur den halben Rohrdurchschnitt, was auch zur Verschlechterung des Ablaufs führe. Das Abfräsen des Kalks, das lediglich einen vierstelligen Betrag erfordere und vom Gemeinderat einstimmig gutgeheißen wurde, solle schnell erledigt werden, da die restlichen Arbeiten erst in einigen Monaten erfolgen können. Die Gemeinderäte Hubert Sträßle (FW) und Karl Homburger (CDU) schlugen eine noch größere Dimensionierung der Rohre vor. Sorg will den Mehrwert berechnen. Bei eventuellen neuen Haus- oder Anbauten müssten die Anwohner eine Retentionszisterne einbauen, so Sorg; so werde eine weitere Belastung vermieden. Ansonsten und unabhängig vom Problem Heidbühlstraße sei die Gemeinde wegen des Starkregenrisikomanagements – wo sind Risikopunkte, wo könnte ein Hang abrutschen – im Gespräch mit dem Landratsamt, so Rupp.