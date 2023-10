Im Kulturkessel brodelt es wieder: Aus unterschiedlichen Zutaten hat der Verein wieder ein Süppchen gekocht, das allen schmecken soll: Das Kultur-Programm für das Winterhalbjahr 2023 steht.

Mit Dicke Fische, die vergangene Woche im Kulturkessel auftraten und den Geschmack vieler trafen, hatte der Verein wieder einen guten Fang gemacht. Musikalisch auf ganz andere Art geht es weiter: Am heutigen Abend werden manche am Humor von Johannes Kirchberg zu knabbern haben. Diesmal hat der Sänger und Schauspieler getestet – und vieles für schlecht befunden. Unter dem Motto „Testsieger – oder: Was tut man nicht alles nicht“ gebe er sich, wie es in der Ankündigung heißt, wie immer unpolitisch korrekt und wie immer musikalisch. Dabei geht er beißenden Fragen nach: Wie schneiden Sie bei Ihrem Lebenstest ab? Wie viele Treuepunkte sind Sie sich wert? Und Kirchberg will zum Nachdenken anregen: Ist das Beste immer das Beste? Liegt uns das Ding mit Macken nicht am meisten am Herzen? Die neue Platte von Johannes Kirchberg treffe Fragen unserer Zeit, gespickt mit Sprachwitz und Wortspielen.

Als hervorragender Beobachter gilt Frank Fischer. Bei seinen Reisen quer durch die Republik kommt er ins Gespräch mit schwer verständlichen Sachsen, hessischen Nazis und einer schwäbischen Frauen-Gruppe. Nachrichten und Politiker, der Einkauf im Supermarkt, das Nachbarsgespräch im Café liefern ihm genug Stoff für einen unterhaltsamen und sicher auch nachdenklich stimmenden Abend und das Resümee, dass viele meschugge seien. Das Wort kommt aus dem hebräisch-jüdischen und heißt umgangssprachlich „verrückt“. Frank Fischer berichtet über ungewöhnliche Menschen, verrückte Situationen und gibt Tipps, wie man eine Bahnfahrt zum unvergesslichen Erlebnis machen kann.

Der Bermatinger Gianni Dato wird mit seiner Band „The Blue Tone“ und den Musikern Jean Pierre Dix, Matthias Wagner und Tobias Rädle mit Blues-Rock, Pop im Stile von Eric Clapton, Robert Cray, Police, Dire Straits, Zucchero sowie eigenen Kompositionen mitbringen, wie es in der Ankündigung heißt. Beim weihnachtlichen Kunsthandwerkermarkt im Dorfgemeinschaftshaus könnten Besucher wieder Neues entdecken und mit Bewährtem rechnen. Individualität werde hier großgeschrieben. Einigen Künstlern könne bei der Arbeit zugeschaut werden mit Kaffee und Kuchen bewirtet.

Der Kessel lässt das Jahr traditionell mit Musik ausklingen. Das Motto der Ravensburger Rock-Band Crossroads: „It‘s only covered Rock-‘n‘-Roll but we like it“. Es sei eine Zeitreise der fünf Musiker durch fünf Jahrzehnte Rockgeschichte mit energiegeladenen Gitarrensoli, Beats, Keyboardklängen und charismatischem Gesang.