Eine Schauübung ohne vorherige Absprachen? Das hat sich die Feuerwehr für ihre Herbstübung vorgenommen. Nur der Ort des vermeintlichen Brandes stand fest: Die Immoplan Gesellschaft für Vermietung, vielen besser als ehemaliges Rohwedder-Gebäude am Ortsausgang Richtung Salem bekannt. Die Annahme: Bei Renovierungsarbeiten im Bürotrakt kommt es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand mit sehr starker Rauchentwicklung. Für die Arbeiten waren einzelne Rauchmelder abgestellt, sodass die Handwerker die starke Rauchentwicklung zu spät bemerkten und der Fluchtweg abgeschnitten ist. Es gelingt jedoch, einen Notruf abzusetzen.

Das Kuriose: Eine Woche zuvor hatte die Feuerwehr einen ähnlichen, aber echten Einsatz. In einem Unternehmen hatte ein Aggregat geraucht, aber die Rauchmelder lösten wegen der immensen Deckenhöhe nicht aus. Der Mitarbeiter eines anderen Unternehmens hatte den Rauch gesehen und die Feuerwehr alarmiert; es ist beim Maschinenschaden geblieben. Jens Bühler, stellvertretender Kommandant und Abteilungskommandant in Ahausen, hatte sich die Schauübung schon Wochen zuvor ausgedacht. „Da sieht man, dass die Übung nicht an der Realität vorbeigeht“, so Kommandant Jürgen Fassott.

Gesamtkommandant zufrieden

Nach der Alarmierung waren die Fahrzeuge schnell vor Ort: Die Abteilung Bermatingen, deren Gerätehaus benachbart ist, kam mit HLF10, TSF und MTW, kurz darauf rückte die Ahausener Abteilung mit LF und MTW an, außerdem die Drehleiter der Feuerwehr Markdorf. Die Jugendfeuerwehr Bermatingen wurde mit einem eigenen Angriff – allerdings ohne Fahrzeug – eingebunden. Das wird schon seit Jahren praktiziert, ist praxistauglicher und die Übung zieht sich für die Zuschauer, die trotz des Regens das Geschehen beobachteten, nicht in die Länge. Die Mitglieder der Jugendwehr mimten Verletzte, waren selbst aktiv und eifrig dabei. „Ich bin mit der Drehleiter runtergekommen, das war cool“, berichtete der 13-jährige Tobias Leineweber, der als Eingeschlossener gerettet wurde und sich aus dem Fenster bemerkbar gemacht hatte. „Wir haben die Räume im Erdgeschoss ohne Rauch durchsucht, weil wir ja keine Atemschutzgeräte haben, einen gefunden und ihn dem Rettungswagen übergeben“, berichtet der zwölfjährige Fabio Alvino. „Und ich lag da und war ohnmächtig, gespielt halt, die beiden haben mich getragen“, sagt der neunjährige Til Fassott.

Der Verwalter ist vor Ort, das DRK Markdorf wäre gern dabei gewesen, hatte jedoch wegen Personalmangels absagen müssen; da wurde improvisiert. Sieben Vermisste mussten gerettet werden, davon jeweils drei über die Drehleiter und von den Atemschutztrupps, eine von der Jugendwehr. Die ganze Übung wurde, trotz des Regens, von einigen Interessierten beobachtet, darunter Bürgermeister Martin Rupp und Ahausens Ortsvorsteher Jakob Krimmel.

Das Resümee von Kommandant Jürgen Fassott: „Bei einem so großen Gebäude kommt man nicht umhin, zwei Löschzüge einzubinden; im Ernstfall wäre ein weiterer Löschzug plus Sondergeräte alarmiert worden, sodass man auf sieben weitere Fahrzeuge der umliegenden Wehren hätte setzen können. Alle Parteien haben gut zusammengearbeitet. Die Übung war so, wie man sich das vorgestellt hat.“