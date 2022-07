von Christiane Keutner

In seiner Rede, krankheitsbedingt verlesen von Stellvertreter Hubert Ziegler, umriss Bürgermeister Martin Rupp die Zeitspanne von der Idee einer gemeinsamen Sportstätte, die Diskussionen darüber, ihre stufenweise Verwirklichung bis hin zur Übergabe an die drei sporttreibenden Vereine und nannte die Unterstützer: Das Land Baden-Württemberg, Gemeinderat, Planer, Handwerker, Sponsoren und die Vereine selbst, die sich mit Eigenarbeit eingebracht hatten.

„Alle Anstrengungen und das Ringen um die beste und nachhaltigste Lösung hat sich für alle Beteiligten mehr als gelohnt: Es sind hervorragende, zukunftsfähige Sportstätten für alle drei Vereine, die Schule und letztlich für alle Bürger entstanden“, ließ Rupp verlauten. Und er erinnerte an den Grundstein, der in vielen Gesprächen mit den damaligen Vorsitzenden der Vereine, Karl-Heinz Wegis, Inge Heberle und Karl-Heinz Gebhardt gelegt worden und später noch intensiver durch die Vorsitzenden Angelique Lerner, Klaus Gommeringer und Philipp Rominger ausgeweitet worden war. „Sicher nicht jede Sitzung und jedes Gespräch waren dabei vergnügungssteuerpflichtig“, so Rupp.

Spektakulär waren die fünf Fallschirmspringer der Skydiver aus Bad Waldsee zu Beginn der Blitzturniere des SV Bermatingen. | Bild: Christiane Keutner

Fast sein ganzes Architektenleben hatte sich Jakob Krimmel mit der Sportstättenkonzeption beschäftigt, der die Weitsicht des verstorbenen Karl-Heinz Wegis hervorhob, der Folgendes zur Überlegung gestellt hatte: „Wie kann ein gemeinsames Konzept entstehen, damit man sich nicht gegenseitig im Wege steht?“ Ganz wichtig sei die neue Vereinsgaststätte in der Mitte der Sportstätten, die sich zu den drei verschiedenen Anlagen öffne und auch für die Öffentlichkeit zugänglich sei. Die Gemeinde habe ganz tief in die Tasche gegriffen, um alles zu finanzieren. Im positiven Sinne gleichsam mit Füßen treten können Besucher der „Arena“-Gaststätte sein Geschenk und das von Roland Schellinger: Sie spendeten den Fußboden. „Wir haben eine wunderschöne neue Heimat bekommen!“, begeisterte er sich. SV-Vorsitzender Klaus Gommeringer ergänzte: „So etwas gibt es selten im gesamten Bodenseekreis.“ Philipp Rominger würdigte unter anderem die Unterstützung der Gemeinde.

„Wir genießen die Gymnastikhalle täglich – und könnten noch eine zweite brauchen“, meinte Angelique Lerner, Vorsitzende des Turnvereins. Und: „Der Bau der Sportstätten hat bewiesen, dass es ein Miteinander geben kann.“ Das bewies auch der gemeinsame Auftritt der Musikvereine Ahausen und Bermatingen am Sonntag nach dem Gottesdienst, in dem der katholische Pfarrer Ulrich und sein evangelischer Kollege Tibor Nagy die Sportstätten segneten. Am Sonntagnachmittag gab es nochmals Sportaktivitäten, Jugendspiele und eine flotte Show von Mitgliedern des Turnvereins.

Bei der feierlichen Eröffnung sprechen Bürgermeisterstellvertreter Hubert Ziegler (Mitte) sowie (von links) TC-Vorsitzender Philipp Rominger, Architekt Jakob Krimmel, SV-Vorsitzender Klaus Gommeringer und TV-Vorsitzende Angelique Lerner. | Bild: Christiane Keutner