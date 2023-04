Am 1. Mai zu den Hofgütern in Wiggenweiler und Rimpertsweiler wandern, einmal die unterhaltsame und kurzweilige Weinprobe im Landgasthaus Zollernstuben besuchen, dort auch beim Krimi-Dinner mitraten und schlemmen, Musik und Film beim Kino Open Air genießen, an den geführten Wanderungen teilnehmen, zum Tanzen gehen und vieles Weitere. Mehr als Gedanken hat sich der Touristische Arbeitskreis, und hier vornehmlich Barbara Raeder, gemacht, um Feriengästen wie Einheimischen bis weit in den Herbst hinein ein paar außergewöhnliche Veranstaltungen zu bieten. Im kleinen Kreis stellte die ehrenamtlich arbeitende Organisatorin die Events des Jahres 2023 vor und nahm beim regen Austausch den einen oder anderen Gedanken mit auf.

Vom Ansturm bei der Premiere im vergangenen Jahr mit ungeahnten 2500 Besuchern überwältigt, geht der Reiterhof Wiggenweiler noch besser vorbereitet in die Zweitauflage: Am Montag, 1. Mai, lädt er – gemeinsam mit dem Hofgut Rimpertsweiler – von 11 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Die Lage am Premiumwanderweg bietet sich für eine Maiwanderung mit Einkehr geradezu an: Das Hofgut Wiggenweiler veranstaltet unter anderem Ponyreiten, hat eine Traktorhüpfburg und eine Schlemmergasse mit kulinarischen Köstlichkeiten. Das Hofgut Rimpertsweiler offeriert Kaffee und Kuchen, Dinnele und Waffeln. Eine Kutsche und eine Schnitzeljagd verbinden die Höfe. An beiden Orten gibt es um 11 und 15 Uhr Hofführungen, ganztags Musik und (Mitmach-)Programm.

Spannung verspricht das Krimi-Dinner am 13. Mai im Landgasthaus Zollerstuben mit vier Meisterdetektiven, einem Vier-Gänge-Menü und vier Fällen zum Mitraten. Profischauspieler Hermann Marte entführt die Teilnehmer in verschiedene Zeitepochen und Krimis. Moni Müller, bekannte Bodensee-Guide, zeigt auf ihrer Tour rund ums Schützenhaus Wildkräuter und alte Heilpflanzen, berichtet wie und wofür man sie verwendet und nimmt Insekte und Blüten genauer unter die Lupe. Sie gibt Anregungen und Rezepte und Kinder dürfen ein Duftkräutersäckchen füllen. Geschichtsreich ist das Mesnerhaus. Herbert Grau, ehemaliger Vorsitzender des Vereins „Miteinander im Mesnerhaus“, wird von der wechselvollen Historie der heutigen Begegnungsstätte führen. Das Ganze ist in den Rahmen eines Gartenfests am 25. Juni eingebettet.

Zu einer Open-Air-Veranstaltung mit Picknick am Kloster Weppach wird dieses Jahr die Lesung mit Peter Stegmaier und Heidi Ziegler. Sie lesen am 6. Juli aus „Kummer aller Art“ von Mariana Leky. Hermann Zitzlsperger kennt sich in der Historie von Bermatiingen bestens aus. Am 11. Juli erzählt er im Außenbereich des Mesnerhauses von Bräuchen in Bermatingen und Umgebung. Beim Tag des offenen Denkmals am 10. September macht er eine Führung durch die Bermatinger Pfarrkirche zum kunstgeschichtlichen Erlebnis. Das Bermatinger Kino Open Air mit dem Film „Wunderschön“ und Live-Musik von Five Pack in Zusammenarbeit mit dem Kulturkessel steht am 15. Juli auf dem Programm.

Auch Kinder hat der Touristische Arbeitskreis Bermatingen berücksichtigt: Ulla Neumann malt an fünf Nachmittagen im August mit Kindern ab sechs Jahren Blumen aus ihrem Garten, die sie dort zuvor ausgesucht haben. Wandertouren sind angesagt, umsomehr, wenn sie mit besonderen Akzenten ausgestattet sind: Bei der Weinfest-Wanderung zum Torkelfest am 5. August und zum Weinfest am 2. September erklärt Meinrad Dilger beim Gang durch die Reben allerlei Wissenswertes über den Anbau. Das Ganze wird von den Weingütern Dilger und Markgraf von Baden ergänzt durch Erläuterungen zum Wein, inklusive Kostproben. Ganze fünf Stunden dauert die Krimiwanderung „Der Räuber und der Gendarm“ auf dem Bermatinger Premiumwanderweg inklusive Apfelwochen-Menü mit der Schauspielerin und Krimi-Autorin Anne Grießer am 23. September. Hier kann man rätseln, Geschichten lauschen und abends im Landgasthaus Zollerstuben gemütlich speisen.

Apropos speisen und rätseln: Das ist auch beim Grusel-Dinner mit Drei-Gänge-Menü am 21. Oktober möglich. Schauspieler Hermann Marte stellt drei grundverschiedene Personen dar, die von übernatürlichen Schrecken heimgesucht werden. Tränen lachen bei den Weinproben: Das ist mitunter bei den regelmäßigen monatlichen Veranstaltungen von April bis November im Landgasthaus Zollerstuben mit Wolfgang Schäfer von der Spitalkellerei Konstanz möglich. Sechs Bodenseeweine werden auf der Grundlage eines Vespers vorgestellt. Als Beilage gibt es interessante Weingeschichten aus der Region, sodass die Abende zum unterhaltsamen und fröhlichen Ereignis werden.

In Planung für 2024 ist ein Markt im Ortskern mit regionalen Anbietern und einem historischen Eierlauf. Nach Anregungen aus dem Kreis soll dieser bestens vorbereitet und dann im Jubiläumsjahr „500 Jahre Bauernaufstand“ organisiert werden.