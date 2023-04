Den idealen Rahmen, um Kontakte zu knüpfen, Ahausen und Bermatingen besser kennenzulernen und sich vom großen Vereinsangebot überzeugen zu lassen, bot die Gemeinde mit dem Neubürgerempfang im Bürgersaal Ahausen. Bürgermeister-Stellvertreter Hubert Sträßle stellte die Gemeinde und ihre Vorzüge vor, die Vertreter der Vereine und Institutionen ihre Gemeinschaften, sportlichen, kulturellen, geistigen und politischen Angebote. 27 Neubürger hatten sich angemeldet, 30 waren gekommen.

„Es ist ländlich und heimelig“

Mit den Vorzügen des Landlebens und seines Angebots sind die meisten der Befragten schon vertraut. Johanna und Karl Riedlinger haben eine neue Heimat in Ahausen gefunden und konnten in der neuen Umgebung mit netten Vermietern und Hausbewohnern ihren Abschied aus Markdorf schon etwas verschmerzen, obwohl sie in ihrer Straße gute Beziehungen, besonders zu den Kindern, hatten. 17 Jahre wohnten sie in der Gehrenbergstadt, dann mussten sie aus der Wohnung und ihr liebgewonnenes Umfeld verlassen. Allerdings wollten sie immer schon näher zu ihrer Tochter ziehen, die in Bermatingen wohnt; dort gab es jedoch nichts zu mieten. „Aber Ahausen hat uns vom Gespür her immer schon gefallen, es ist ländlich und heimelig“, sagt die Rentnerin. Nie hätte sie gedacht, dass sie und ihr Mann sich nach dem dreiwöchigen Um- und Einzug in der kurzen Zeit so rasch einleben würden. Die neue Umgebung lernten sie auch bei dem von Wolfgang Schäfer geführten Rundspaziergang kennen. Den Neubürgerempfang nutzten sie, um weitere Kontakte zu knüpfen.

Das tat auch Ursel Müller vom Kirchenchor: „Eine Frau mittleren Alters kam auf mich zu. Sie will mal in die Chorprobe kommen“, freute sie sich über vielleicht eine neue Sängerin, die dann weiter zum Aufschwung des Chors mit dem engagierten Leiter Johannes Tress beitragen kann.

Kontakte sind auch Michael Ohler wichtig. Seit Februar wohnt der 34-jährige Önologe, der ursprünglich aus Stuttgart stammt und in vielen Weinregionen beheimatet war, in der Gemeinde. Er ist froh darüber, dass er die Einsamkeit seines letzten Betriebs an der Mosel, wo er alleine gewohnt hatte, mit der Zweier-Wohngemeinschaft in Ahausen tauschen konnte. Nach der Arbeit als Projektingenieur beim Markgräflichen Weingut in Salem, wo er fürs Controlling und Veranstaltungen verantwortlich ist, freut er sich auf gemeinsames abendliches Kochen und darauf, den Abend mit einem Mitbewohner ausklingen zu lassen. „Der Bermatinger Spätburgunder 2019 hat eine schöne Dichte, ist langlebig im Mund mit dem Geschmack von Waldfrüchten“, sagt er und lässt sich gerne von Hauptamtsleiterin Maria Wagner nachschenken. Er staunt über das große Vereinsangebot, ist interessiert am Schwimmen und am Bogenschießen, „Sportliches halt“.

In eine ruhigere Region, fern vom städtischen Trubel, wollte Fatik Atmaca ziehen. Nun hatte sich nach seinen ehemaligen Wohnorten Ravensburg und Friedrichshafen das dörfliche Ahausen vor knapp einem Jahr angeboten. Hier genießt der 32-Jährige die weniger dichte Bebauung und die Natur: „Man ist schnell am Bodensee oder am Schlosssee und das Radfahren hier macht auch Spaß.“ Kontakt hat er bereits zu den Nachbarn aufgenommen, aber er pflegt weiterhin seine Beziehungen zu seinen Freunden in Friedrichshafen, wo er auch im Qualitätsmanagement bei einem Großkonzern arbeitet.

Viel Lob für den Empfang

Am ehesten fühlte er sich vom Schützenverein und vom Tennisclub angesprochen, „wenn es zeitlich reinpasst“. Den Neubürgerempfang findet er super, „da fühlt man sich auf jeden Fall willkommen. Und das ist sehr schön gemacht hier“, sagt er und deutet auf Tische und Deko.