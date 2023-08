Ganz klein sind sie noch, sehr verschlafen und teilweise verstecken sie sich zwischen den Handtüchern: Sechs junge Igel befinden sich in dem Korb auf Helga Weißkopfs Terrasse. Gefunden hat sie sie in der Markdorfer Hauptstraße, unter einer Treppe, nachdem sie von besorgten Menschen auf die Kleinen aufmerksam gemacht wurde. „Die Mutter war schon länger nicht mehr dabei“, sagt Weißkopf. Dazu seien die kleinen Tiere zu unterernährt gewesen. Sie hat die Igel zum Wärmen unter ihre Kleidung gepackt und sie in ihrer Igelnothilfe in Bermatingen-Ahausen aufgenommen.

Die sechs Igelkinder hat Helga Weißkopf in Markdorf gefunden. | Bild: Simon Conrads

Markdorf Tierschützer haben eigentlich Grund zum Feiern, doch steigende Kosten belasten den Verein Das könnte Sie auch interessieren

Sie nimmt rund 200 Igel pro Jahr bei sich auf

Seit 2015 kümmert sich Weißkopf um verletzte und vernachlässigte Igel in der Region, etwa 200 pro Jahr. Das erste Tier hat sie allerdings schon vor knapp 20 Jahren versorgt, sagt sie, damals noch in Nordrhein-Westfalen, wo sie herkommt. Sie hat eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin absolviert und einen Sachkundenachweis in Igelkunde. „Alles andere habe ich mir selbst angeeignet.“ Der Liebe wegen ist Helga Weißkopf an den Bodensee gezogen. Ihr Mann Christian hilft ihr bei der Igelpflege.

Eines der sechs Igeljungen, die Helga Weißkopf kürzlich bei sich aufgenommen hat. | Bild: Simon Conrads

„Oberstes Ziel ist es, sie groß zu kriegen“, sagt Weißkopf auf ihrer Terrasse über die Igel im Korb. Sie zeigt dem SÜDKURIER eine Tabelle, in der sie das Gewicht der Tiere aufzeichnet. Erste Erfolge hat sie bei den sechs Jungtieren schon erzielt. Irgendwann sollen die Igel dann in ein Auswilderungsgehege kommen, wo sie sich ihr Futter selbst suchen müssen, bevor sie in einem verkehrsberuhigten Gebiet ausgesetzt werden. Namen haben sie noch nicht – anders als die ausgewachsenen Tiere, die Helga Weißkopf aufnimmt.

Markdorf Fleißige Helfer! So erfüllen die Wasserbüffel ihren Job als Landschaftspfleger Das könnte Sie auch interessieren

Mähroboter werden zur Gefahr

Willi etwa wohnt derzeit in einer Box in Weißkopfs Gartenhäuschen. „Der ist eine Dumpfnuss“, sagt sie. Bei einem Kampf mit größeren Igeln habe er sich eine Wunde am Hintern zugezogen, die sie versorgt habe. Quincy, der ebenfalls im Gartenhaus wohnt, musste gar ein Bein amputiert werden. Gefahren gibt es für Igel aktuell viele, sagt Helga Weißkopf. Den Tieren würden Hitze, Kälteeinbrüche, Wassermangel, Insektenmangel, zu aufgeräumte Gärten ohne Igelverstecke und vor allem Mähroboter zum Verhängnis. Letztere würden die Tiere besonders schlimm zurichten.

Der ausgewachsene Quincy hat nur noch drei Beine. | Bild: Simon Conrads

Im engen Austausch mit den Tierärzten

Helga Weißkopf steht im engen Austausch mit Tierärzten in der Region, die ihr in Notsituationen schon mal am Telefon erklären, wie selbst Abszesse aufschneidet. „Ich kämpfe um jedes Leben“, sagt sie. Wenn sie aber sieht, dass es ein Igel nicht schafft, treffe sie mit den Tierärzten die Entscheidung, das Tier zu erlösen. „Ich heule dann jedes Mal Rotz und Wasser“, sagt Weißkopf.

Deshalb und wegen der finanziellen Situation habe sie gelegentlich überlegt hinzuschmeißen. Weißkopf sammelt zwar Spenden und hat viele Unterstützer. Dennoch haben sich seit Anfang des Jahres ihr zufolge Tierarztrechnungen über etwa 1700 Euro angesammelt. Futter und sonstiges Material kommt noch dazu. Die Leidenschaft für die Tiere hält sie aber bei der Sache.