von Christiane Keutner

In der Tiefgarage entzündet sich Baumaterial und die Arbeiter haben vergessen, die wegen des Aus- und Einladens verkeilten Brandschutztüren zu schließen. Deshalb dringt Rauch ins Wohngebäude, in dem sich zu rettende Arbeiter aufhalten. Dieses Szenario hatte sich Bermatingens Gesamtkommandant Jürgen Fassott als Jahresübung für die Freiwillige Feuerwehr ausgedacht. Übungsobjekt war das neue, noch nicht ganz fertige Mühlenquartier in Ahausen mit der größten Tiefgarage in der Gemeinde.

Die vermeintlich Verletzten wurden von der SEG des DRK Markdorf, links Elisabeth von Landenberg, versorgt und die Vitalfunktionen überprüft. Bild: Christiane Keutner | Bild: Christiane Keutner

Für Fassott war es die erste Jahresübung als Gesamtkommandant und er war begeistert: „Die Männer haben alles super abgearbeitet und das, obwohl wir krankheitsbedingte Ausfälle hatten und die Führungsstruktur anders aufstellen mussten.“ Bestätigt wurde er vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Dagobert Hess.

Trotz Regens fanden sich viele Interessierte in Ahausen zur Jahresübung der Gesamtwehr Bermatingen ein und verfolgten die Aktionen zur Löschung des Gebäudes und Rettung der Verletzten. | Bild: Christiane Keutner

Rund 40 Feuerwehrmänner inklusive Markdorf mit der Drehleiter, mit der sie drei Arbeiter retteten, sowie ein Löschzug und vier Fahrzeuge waren im Einsatz, dazu vier Jugendfeuerwehrler, die die Arbeiter mimten. Im Ernstfall wären drei weitere Fahrzeuge mitalarmiert worden. Wegen des dichten Rauchs – rückstandsfreier Disconebel – drangen Atemschutzträger ins Gebäude. Da war kaum noch die Hand vor Augen zu sehen und die Entrauchung der „Nebelwand“ war das Hauptproblem.

Bermatingen Wohnhaus nach Brand unbewohnbar, Bewohnerin bleibt unverletzt Das könnte Sie auch interessieren

Schnellsein ist gefragt. Die Wasserleitung vwurde von der Aach bis zum Mühlenquartier gelegt, zudem aus einem Hydrnaten vor dem Hof Welte entnommen. | Bild: Christiane Keutner

Genug Wasser führte die Aach, aus der das Waser zum Löschen des vermeintlichen Brandes entnommen wurde. Bild: Christiane Keutner | Bild: Christiane Keutner

Der vierte Arbeiter wurde aus der Tiefgarage gerettet; die zwei leicht- und mittelschwer „Verletzten“ und die Atemschutzträger wurden von den sechs Helfern der Schnellen Einsatzgruppe des DRK Markdorf und vom Notarzt versorgt und die Vitalfunktionen der Atemschutzträger überprüft. Wasser war aus der Aach und aus einem Hydranten entnommen worden. Es kommt öfters vor, dass Bewohner vergessen die wegen Aus- und Einladens der Autos mit Keilen offen gehaltenen, ansonsten selbstschließenden Feuerschutztüren zu schließen. Beruhigt sein kann man bezüglich der vorgeschriebenen Sicherheit: Die Tiefgarage wurde so gebaut, dass sie 40 Tonnen Belastung, wie bei einer Drehleiter, aushält.