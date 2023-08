Von heiter bis betrübt: So wie das Wetter war vermutlich auch die Stimmung des Musikvereins Bermatingen. Bei der Eröffnung des 30. Torkelfests am Samstag konnte er fast regenfrei mit vielen Besuchern feiern. Am durchwachsenen Sonntag hingegen musste der erstmalig geplante Sternmarsch mit den Musikkapellen MV Harmonie Lipperstreute, MK Jaufental und MV Neufrach abgeblasen werden.

Die Musikkapelle Jaufental aus Südtirol mit ihrer lebhaften Dirigentin Sarah Gschliesser eröffnete das Torkelfest. | Bild: Christiane Keutner

Anlässlich des Jubiläums hatte MV-Vorsitzende Anna Reisch eine vielbeachtete Ausstellung mit historischen Bildern organisiert, die die Aufstellung des Torkels, seine Einweihung und das erste Fest zeigten. Hübsch mit Efeuranken und Weinreben dekoriert, war sie ein Blickfang in der ansonsten eher nüchternen Halle und löste Reaktionen aus. Wie bei Ehrenbürger Alois Gohm: „Man stellt fest, dass man jünger und ein wenig schlanker war, aber dass man auch ein bissle stolz ist, dass man das mit der Familie Dilger machen konnte.“

Anna Stehle bedankte sich bei (von links) Bodenseeweinprinzessin Elin Sophie Arnold, Mathias, Benjamin und Silvia Dilger. | Bild: Christiane Keutner

„Wahrzeichen des Dorfs“

Der ehemalige Bürgermeister hatte dafür gesorgt, dass einer der letzten Torkel nach Bermatingen gebracht und in Zusammenarbeit mit Konrad Dilger auf dem privaten Grund des Weinguts wieder errichtet wurde. Zum Einweihungsfest hatte damals das Rathausteam gewirtet, danach hatte der Musikverein das Potential erkannt und richtete fortan das Torkelfest aus. Das berichteten Gohms Nachfolger, Bürgermeister Martin Rupp, verbunden mit der Wertschätzung, dass das Fest hier jährlich stattfinden kann und MV-Vorsitzende Anna Reisch, die meinte: „Der Torkel ist wie das Wahrzeichen des Dorfs.“

Beim Dinnele-Team ging es am Samstag hoch her – und das bei sichtbar guter Laune. | Bild: Christiane Keutner

Sie hieß neben den vielen Gästen die Musikkapelle Jaufental aus Südtirol willkommen, mit denen der MVB freundschaftlich verbunden ist, was auch durch den Austausch von Geschenken deutlich wurde. Die gab es auch für die Familie Dilger als Wertschätzung dafür, dass sie den blumengeschmückten Platz immer zur Verfügung stellt.

Wein als Symbol für Gemeinschaft

Der Wein sei ein Symbol für Gemeinschaft, Zusammenkommen, gegenseitiges Kennenlernen und Genießertum, huldigte Bodenseeweinprinzessin Elin Sophie Arnold aus Hagnau den edlen Tropfen. Sie hob ihr überdiemensionales Glas und forderte die Gäste auf: „Kommen Sie ins Gespräch auch mit den Winzern.“

Die Band „Dorfkind“ brachte ordentlich Party-Stimmung aufs Fest. | Bild: Christiane Keutner

Der Empfehlung folgten viele. Sie genossen die Weine, Dinnele, Kässpätzle und Grillspezialitäten, die Musik der Kapellen am Wochenende, klatschten und tanzten zur Partymusik von „Dorfkind“ und den „Kau-boyz“. Gute Resonanz fand am Sonntag die Kellereiführung von Winzermeister Mathias Dilger und die Musikkapellen bliesen meist unverzagt gegen den teils stürmischen Wind an.