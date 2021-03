von Christiane Keutner

Schon 2016, mit der Einführung des neuen Bildungsplans, hatte die Schule ihr erstes Medienkonzept entwickelt, das bei der Gesamtlehrerkonferenz (GLK) beschlossen wurde. Es wurden von der Gemeinde finanzierte Laptops angeschafft. Den Beschluss im Jahr 2018, weiter in Präsentationsmedien zu investieren, unterstützte der Elternbeirat; zwei mobile Präsentationswagen mit Beamer, Laptop und Dokumentenkamera wurden erworben, die von Klassenzimmer zu Klassenzimmer geschoben werden können. Sie sind als Arbeitsmittel mit vielen Funktionen sehr beliebt und so nachgefragt, dass sich Überschneidungen ergeben. 2020 war sich die GLK nach Fortbildungen und Schulungen erneut einig, weiter in Präsentationstechnik zu investieren. Das Kollegium informierte sich in anderen Schulen, ließ sich beraten und befürwortete einstimmig digitale Tafeln. Der Wunsch: möglichst in allen acht Klassenzimmern.

Digitale Tafel ist Tafel und Beamer gleichzeitig – und online

Unter den verschiedenen Typen favorisiert das Team eine Tafel, die herkömmlich mit Kreide beschrieben werden kann und magnetisch ist, sodass andere Lehrmittel daran haften bleiben. Wie Rektorin Anja Weber erklärte, sei der mittlere Teil digital und mit den vorhandenen Laptops und den neu anzuschaffenden Tablets kompatibel. Man könne die digitale Tafel je nach Bedarf mit Linien und Karos hinterlegen, sie habe eine Touchfunktion, Internet, könne andere Programme oder eine Powerpoint-Präsentation aufrufen und mache einen Beamer überflüssig.

„Den Weg würden wir gerne gehen. Dafür mussten wir einen Medienentwicklungsplan erstellen. Die Tafel ist leicht in der Anwendung und wir wollen gerne alle acht Klassenzimmer damit ausstatten“, so Anja Weber. Sicher würde man sich mit diesem Wunsch in der Grundschule sehr weit vorne bewegen, aber die Grundausstattung biete dafür Voraussetzungen.

iPads haben beim Homeschooling viel gebracht

Die über das Soforterstattungsprogramm bestellten Tablets für die Kinder würden jeden Tag erwartet, sie seien eingerichtet und die Tafeln seien kompatibel mit allen anderen Geräten im Haus. Die iPads hätten beim Homeschooling im übrigen den größten Nutzen gebracht; Lehrer könnten beispielsweise Aufgaben mit ihren Geräten direkt korrigieren und zurückschicken. Wünschenswert sei auf lange Sicht die Betreuung der Geräte durch einen Systemadministrator; derzeit könne sich die Grundschule vorerst auf eine Kollegin stützen, die sich sehr gut auskenne.

Finanzierung ist derzeit noch unklar

Gemeinderat Jakob Krimmel, LBU, erkundigte sich, ob die mobilen Präsentationswagen durch die Tafeln überflüssig würden. Dem sei nicht so, nannte die Rektorin den Nutzungsbedarf in anderen Räumen. Herbert Grau, SPD, erkundigte sich, ob die Kosten für die gewünschten Tafeln mit den Fördermitteln des Landes abgedeckt seien. Es gebe noch keine konkreten Angebote, so Weber. Hauptamtsleiterin Maria Wagner verwies neben Fördermitteln auf 60 000 Euro, die im Gemeindehaushalt eingestellt seien, denkt aber, das alle acht Tafeln wohl nicht zu finanzieren seien; man wolle nun erst mal den Medientwicklungsplan abwarten. Bürgermeister Martin Rupp ergänzte: Wenn alle Zahlen auf dem Tisch liegen, werde man gemeinsam mit dem Gemeinderat entscheiden.

Man könne mit einem Weitwurfspeer auf die Tafeln ziehen, beantwortete Anja Weber die Frage von Angelika Bernhardt-Welte, CDU, nach der Robustheit der Tafeln und schätzte aufgrund ihrer Erfahrung die Vandalismusbereitschaft ihrer Schüler als gering ein. Eine Schaltung ins Klassenzimmer, falls ein Kind in Quarantäne müsse, sei ebenso möglich, so Weber auf die Anfrage von Carola Uhl, CDU.