Bärenhausen findet wieder statt! Nachdem sich vergangenes Jahr zu wenige Helfer eingefunden hatten, was unter anderem mit der verstärkten Reiselust nach der Corona-Pandemie zu tun hatte, kann die Veranstaltung wieder angeboten werden. Am heutigen Montag, 19. Juni, trifft sich das Orga-Team mit den Projektleitern um 19 Uhr zur dritten und letzten Besprechung im Mesnerhaus. Chance für alle, die sich noch aktiv beteiligen wollen.

Willkommen sind weitere Jugendliche, Rentner oder Eltern, die ein Bastelprojekt anbieten oder aus dem Topf der Ideen eines mit den Kindern realisieren wollen. Beim Treffen werden Details besprochen und Projekte vergeben, „auch ohne Kleister und Co.“, wie Organisatorin Tamara Jauch versichert. Dass Bärenhausen auf jeden Fall stattfinden kann, hat wohl mehrere Gründe. „Wir haben sehr viele angeworben, sind inzwischen auf Instagram und vielleicht war der eine oder andere auch traurig, dass es 2022 kein Bärenhausen gab“, vermutet die Leiterin. „Wir freuen uns wahnsinnig, dass es dieses Jahr wieder klappt.“ „Wir“ – das sind auch Jutta Kienle, Bernd Bühler, Melanie Hohmann, Alex Lucht und Diana Sterk.

Mittlerweile wollen 28 Projektleiter einen Stand betreuen und die jungen Einwohner unter anderem beim Basteln anleiten. Einige Beispiele: Das bewährte Batiken von T-Shirts, Speckstein-Bearbeitung und Basteln von Bienenhotels. Zwei junge Damen wollen mit den Kindern ein Spieleset fertigen, das man in der Strandtasche mitnehmen kann. Vielleicht gibt es auch wieder ein Krankenhaus. In der Spielstadt lernen Heranwachsende aus Bermatingen aus den Klassen eins bis einschließlich fünf, sich spielerisch ans alltägliche Leben einer Stadt heranzutasten. Für die Sechst- bis Siebtklässler gibt es das Sonderprogramm „konkret XL“; diese können alleine oder im Team ein Projekt nach eigener Vorstellung erarbeiten. Der Spielbetrieb ist von Dienstag, 8. bis Donnerstag, 10. August. Die Anmeldung für die Ferienspielstadt findet am Freitag, 23. Juni, um 19 Uhr im Mesnerhaus statt.