von Jan Manuel Hess

Auch das Bermatinger Torkelfest des Musikvereins Bermatingen muss aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen. Doch damit niemand auf die beliebten Hähnchen und Schweinehälse vom Holzkohlegrill verzichten muss, haben die langjährigen Grillmeister, Dieter Mayer und Alexander Möglich, sich kurzerhand dazu entschlossen am eigentlichen Torkelfest-Sonntag, 9. August, eine Abhol-Grillaktion am Probelokal am Dorfgemeinschaftshaus in Bermatingen zu starten, wie die Vorsitzende, Anna Reisch, berichtet. „Wir bereiten Hähnchen und Schweinehälse frisch zur vereinbarten Abholzeit zum Mittag- und/oder Abendessen an unseren Holzkohlegrills zu, ganz einfach.“

Auch einen passenden Nachtisch wird es geben, so die Vorsitzende weiter. „Wir nennen es unser ‚3er Überraschungspaket‘, also drei Stücke selbst gemachten Kuchen.“ Mit der Aktion möchte der Verein einerseits etwas Kameradschaftsgeist bedienen und andererseits einen Teil der Einnahmenverluste kompensieren, die die durch die Absage sämtlicher Veranstaltungen entstanden sind.

Bestellung kann zur bestätigten Uhrzeit abgeholt werden

Damit die Aktion möglichst unbedenklich durchgeführt werden kann, steht die Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften für die Vorsitzende an oberster Stelle: Die Gesundheit aller Beteiligten ist wichtig, daher die dringende Bitte von Anna Reisch: Bestellungen nur zu der bestätigten Uhrzeit abholen und dabei eine Mund-Nasen-Maske tragen. Vorbestellungen sind von 25. bis 31. Juli, täglich von 8 bis 18 Uhr unter Tel. 07544/9697454 möglich.