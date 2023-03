Die Idee, unterschiedliche Menschen an einen Tisch zu bringen, hatte Ina Burkhardt schon lange: Vergangenen Sommer teilte sie Verantwortlichen des Vereins Miteinander im Mesnerhaus ihre Vorstellungen und Visionen mit, verbunden mit der Frage, ob Interesse bestünde, in regelmäßigen Abständen zu einer gemeinsamen Tafel einzuladen. Die Idee wurde in Sitzungen gemeinsam besprochen. Nach einigen Telefonaten und E-Mails wurde ihr grünes Licht signalisiert und sie wollte ihr Projekt im Dezember starten. Wegen Terminanhäufungen im Advent und über die Feiertage gab es die Premiere aber erst im Februar.

Die Premiere war von Erfolg gekrönt: 14 Erwachsene und drei Kinder kamen in die gute Stube ins Mesnerhaus. Mit im Gepäck das erbetene eigene Besteck, Teller, Tassen, Gläser und eigene Getränke, wobei die Gäste auf einen Wasserkocher in der Teeküche zurückgreifen konnten. Natürlich brachte jeder etwas mit, um das gemeinsame Büfett zu bestücken. „Es gab Gemüsequiche, Thunfisch-Reissalat, Nussgipfel, Wurstsalat, Wurst, Käse, Spinatschnecken, eine kleine Käseplatte, Hummus, Gemüse, eine große Schüssel Kartoffelsalat, Karotten-Pastinaken-Salat, Spinatschnecken und Wurst. Sogar Wein wurde geteilt“, zählt Burkhardt auf.

Die 41-jährige Ideengeberin und Organisatorin freut sich auf viele weitere neue Begegnungen. „Vom Dialekt her waren es unterschiedliche Leute, darunter einige, die schon lange in Bermatingen wohnen. Ich hoffe, es wird auch in Zukunft ziemlich gemischt sein und dass sich jeder traut, vorbeizuschauen.“

Die Idee, auf diese Weise Menschen – Pärchen, Alleinstehende, Familien – zusammenzubringen, hatte sie immer mal wieder. „Ich habe es gern, wenn sich unterschiedliche Menschen einfinden und gemeinsam am Tisch sitzen und essen. Schade, dass man das allgemein zu wenig tut. Man geht zwar ins Restaurant oder in die Wirtschaft, aber das bewusste Zusammenkommen gibt es halt nicht“, bedauert sie.

In Bermatingen jetzt schon. Wollte Ina Burkhardt ursprünglich alle zwei Monate zur gemeinsamen Tafel einladen, so hat sie sich mit dem Verein auf einen monatlichen Termin verständigt. Jeden ersten Donnerstag im Monat treffen sich ab 18.30 Uhr die Interessenten im Mesnerhaus. Das Ende ist eigentlich offen, doch spätestens um 21 Uhr sollte Schluss sein. In der kalten Jahreszeit finden die Treffen im Mesnerhaus statt, sobald es warm genug ist, soll es draußen im Hof vonstattengehen. Anmeldungen sind nicht nötig, da jeder sein Geschirr und Essen fürs gemeinsame Büfett mitbringt, sodass man sich auch spontan zum Kommen entscheiden kann.