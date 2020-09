Bermatingen-Ahausen vor 4 Stunden

Gemeinde fasst alle Bebauungspläne für Firma Widemann zu einem neuen Bebauungsplan zusammen

Will die Bodenseekelterei Widemann in Ahausen bauen, sind meinst mehrere, teils sehr alte Bebauungspläne davon tangiert. Daher will die Gemeinde Bermatingen jetzt alle diese Pläne in einem Gesamtbebauungsplan zusammenfassen. Neue Festsetzungen sollen jedoch keine getroffen werden. Der Ortschaftsrat stimmte zu – war aber auch sauer: Denn Widemann stellte jetzt zwei alte Silos wieder auf, holte dafür jedoch im Vorfeld keine Genehmigung ein.