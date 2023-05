Zehn Jahre nach dem verheerenden Brand auf dem Reiterhof kehrt die Feuerwehr mit großem Aufgebot zurück – allerdings nicht wegen eines Ernstfalls, sondern zur Übung: Am Samstag hat die Freiwillige Feuerwehr Bermatingen ihre diesjährige Hauptübung auf dem Hofgut in Wiggenweiler abgehalten. Ein Ort, der vielen Kameraden vom großen Brand 2013 noch in Erinnerung sei, heißt es aus den Reihen der Bermatinger Wehr.

Als Szenario angenommen wurde ein Brand im Wohnteil des Hofgutes: An der Nordseite des zweiten Hauses, in dem sich auch eine Ferienwohnung befindet, ist im ersten Obergeschoss wegen einer überlasteten Mehrfachsteckdose dort gelagertes Mobiliar in Brand geraten. Rasch breitet sich das Feuer auch aufgrund der verwendeten Holzbauweise aus und erfasst weitere Einrichtungsgegenstände. Zwei Bewohner werden von der starken Rauchentwicklung überrascht und können sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen, eine der beiden Personen kann sich aber noch am Fenster bemerkbar machen. Zu der anderen in der Wohnung befindlichen Person haben die Einsatzkräfte hingegen keinen Kontakt.

Für die Wehr zählt jede Minute

Nebenan in der angrenzenden Ferienwohnung hält sich eine fünfköpfige Familie auf – zum Glück: Sie bemerkt frühzeitig den Rauch in der Nachbarwohnung und wählt den Notruf. Gänzlich unbeschadet kommen aber auch diese Personen nicht aus der Situation: Mehrere Familienmitglieder erleiden Rauchgasvergiftungen.

Für die Feuerwehr zählt in dieser Situation jede Minute. Denn die Flammen, die inzwischen auch den Dachstuhl erfasst haben, drohen nun auf die Nachbargebäude des weitläufigen Hofguts überzugreifen. Weil dieses Szenario rechtzeitig ins Auge gefasst wurde, ist unterdessen auch die Drehleiter aus Markdorf vor Ort eingetroffen. Dort haben die Wehren bereits alle Abteilungen aus Bermatingen und Ahausen zusammengezogen. Auch Rettungskräfte des DRK-Ortsverbandes Markdorf stehen auf dem Hofgut bereit, um im Notfall eingreifen zu können.

Der Löscheinsatz mit vereinten Kräften gelingt, die Wehrleute können den Brand zurückdrängen und eindämmen, noch bevor er sich ausweitet und auf die anderen Häuser in der Nachbarschaft übergreift. Der Brand kann gelöscht werden, eine Katastrophe wird vermieden. Auch wenn es anders als beim Brand vor zehn Jahren „nur“ eine Übung war: Wäre es ein Ernstfall gewesen, hätte der Ablauf der Übung und die reibungslose Zusammenarbeit aller Beteiligten wohl dafür gesorgt, dass auch dies dann ein erfolgreicher Löscheinsatz gewesen wäre.

„Es war eine rundum gelungene Übung, bei der das Zusammenspiel der verschiedenen Organisationen sehr gut funktioniert hat“, zog Bermatingens Feuerwehrkommandant Jürgen Fassott danach ein positives Fazit der großen Jahreshauptübung 2023.

Jugendfeuerwehr hilft mit

Tatkräftig mitgeholfen hatte dabei nicht zuletzt auch der Nachwuchs: Eine Gruppe der Jugendfeuerwehr habe man in das Übungsgeschehen eingebunden, so dass auch die Jugendlichen im Verlauf der Übung ihr in der Ausbildung gelerntes Können anwenden konnten.

„Die größte Herausforderung war wie erwartet die Wasserversorgung auf dem Aussiedlerhof und auch die durch die enge Bebauung resultierenden Beschränkungen bei unserer Fahrzeugaufstellung“, berichtet Fassott, der auch schon beim tatsächlichen Brand 2013 mit dabei war.

Nach der gelungenen Großübung bedankte sich der Kommandant ausdrücklich bei allen Wehrkräften, vor allem aber auch bei den Jugendlichen der Jugendfeuerwehr, die sich sehr professionell angestellt hätten. Insgesamt waren rund 30 Feuerwehrkräfte der Bermatinger Abteilungen, drei aus Markdorf sowie mehrere DRK-Mitglieder im Einsatz.