Erst der zweite Anlauf brachte Ergebnisse: Nachdem die Gemeinde erfolglos drei Firmen aufgefordert hatte, bis Ende Februar Angebote für digitale Schultafeln abzugeben, schrieb sie erneut drei Unternehmen an. Das Warten hat sich gelohnt: Im April 2022 hat die Verwaltung Angebote bei Elektrikern eingeholt, da es keine Angebote gab, die das Verkabeln beinhalteten. Nun gab es diesbezüglich technische Änderungen. „Das ist jetzt ein Vorteil für uns“, so Hauptamtsleiterin Maria Wagner. Der günstigste Anbieter, Bellgardt Medientechnik in Meckenbeuren, erhielt den Zuschlag für das Angebot in Höhe von 113.948 Euro, das auch die Kabelarbeiten umfasst. Es beinhaltet zudem die Lieferung, Installation, Montage, die Schulung der Lehrer sowie die Dokumentation. Zudem bietet Bellgardt einen Rundumservice an, den sich die Gemeinde für die Dauer von fünf Jahren wünscht. Dafür werden pro Monat und Tafel 15 Euro fällig. Der große Vorteil sei, dass das Unternehmen im Schadensfall einen zügigen Austausch und schnelle technische Unterstützung garantiert, informierte Wagner den Gemeinderat, der den Anträgen einstimmig zustimmte.

Die Gemeinde erhält im Rahmen des Digitalpakts Schule Fördermittel in Höhe von 49.000 Euro für die Tafeln. Hinzu kommen 5000 Euro der Elsbachstiftung Berlin, die die Schulen schon mehrfach unterstützt habe, weil es wirtschaftliche Beziehungen zu Bermatingen gebe, sowie Mittel aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 25.000 Euro. Die Tafeln sollen in den Sommerferien installiert und die Lehrer am 8. September geschult werden. Die alten Tafeln werden entfernt und kleine Renovierungsarbeiten am Boden und in der Wand vorgenommen. 47.000 Euro an Zuschüssen seien für die im Haushalt eingeplanten 100.000 Euro eingestellt gewesen. Man habe 50.000 Euro finanzieren müssen, jetzt sei man bei 40.000 Euro, beantwortete Rechnungsamtsleiter Ivo Willamowski die Anfrage von Gemeinderat Jakob Krimmel (LBU). Somit seien zwei Drittel finanziert, ergänzte Bürgermeister Martin Rupp. Hubert Ziegler (LBU) erkundigte sich, ob die Leistungsfähigkeit der Hardware ausreiche, was Maria Wagner bejahte. Das sei alles im Vorfeld mit Rektorin Anja Weber geprüft worden.

Zur Kenntnis nahm der Gemeinderat die Abrechnung des Schulbudgets, das der Grundschule seit 2013 zur Verfügung gestellt wird. Wie sie die Mittel aufteilt, entscheidet die Schule selbst. Seit 2022 stehen 5000 Euro Grundbudget plus 170 Euro pro Schüler zur Verfügung; das waren vergangenes Jahr bei 157 Schülern 26.690 Euro. Dazu kommen budgetfähige Einnahmen in Höhe von 1822 Euro. Bei der Abrechnung ergab sich ein Defizit von 4024 Euro. Dieser Betrag werde auf das Budget 2023 übertragen, so Hauptamtsleiterin Maria Wagner. Sie verwies darauf, dass das Grundbudget in 2022 von 2000 auf 5000 Euro erhöht worden sei, ebenso das Schülerbudget von 150 auf 170 Euro und das Defizit aufgrund des niedrigen Budgets und der gestiegenen EDV-Kosten aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses erlassen worden sei.

Laut Abrechnung sind die Ausgaben für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inklusive der Kosten für die Hallenbadnutzung um 2366 Euro auf 17.366 Euro gestiegen. Die Aufwendungen für die EDV, seit 2022 neu, ohne Aufwendungen für Verwaltung schlug mit 9694 Euro zu Buche. Die Kopier- und Druckerkosten waren 2541 Euro höher als die geplanten 4500 Euro. Gespart wurden 3799 Euro bei den Geschäftsaufwendungen, 1391 Euro bei Post- und Fernmeldegebühren und 956 Euro beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, so dass das Defizit nicht noch höher ausfallen musste. Betrachtet man die Gesamtausgaben, so sind die EDV-Kosten verantwortlich für das Defizit.

Gemeinderat Franz Kutter (FW) stellte angesichts der erlassenen Überschreitungen der vergangenen Jahre in den Raum, ob man nicht am Grundbudget etwas ändern solle und hatte damit die nicht beeinflussbaren EDV- und Papierkosten im Blick. „Wir haben es jetzt erst angepasst“, so der Bürgermeister. Man müsse das Ganze austarieren und das Budget im Rahmen der Haushaltsplanung nochmals betrachten. Für 2023 stehen der Schule bei 161 Schülern abzüglich des Defizits von 2022 insgesamt 28.686 Euro zur Verfügung.