von Christiane Keutner

Die Pfarrgemeinde hat am Wochenende ihr Patrozinium gefeiert. Dabei begeisterte der Kirchenchor bei seinem ersten gemeinsamen Auftritt mit Leiter und Organist Johannes Tress mit neuen Liedern und kräftigen Stimmen. „Das war wie in alten Zeiten“, sagte Pfarrer Ulrich Hund zum Ende der Messe, was die Kirchenbesucher mit ihrem Applaus bestätigten.

In seiner Predigt war Pfarrer Hund auf die Gemeinschaft eingegangen. Ohne die könne man Glauben nicht leben. Der Kirchenpatron stehe für die aktuelle Situation, quasi für die Ukraine, die den „Drachen Russland“ bekämpfe.

Zum festlichen Rahmen des Patroziniums trug der Kirchenchor Bermatingen mit Organist und Chorleiter Johannes Tress wesentlich bei. | Bild: Christiane Keutner

Dem Gottesdienst war eine Prozession vorangegangen. Wie in alten Zeiten waren Bürger und Vereinsvertreter mit den Fahnenabordnungen vom Rathaus zur Kirche marschiert. Allen voran der Musikverein Bermatingen, der nach dem Gottesdienst noch mit einem kleinen Platzkonzert vor dem Pfarrheim begeisterte. Dort wurde es gesellig: Bei Sekt und hausgemachtem Zopfbrot führten die Besucher launige Gespräche.

Auf das traditionelle Mittagessen wurde vorsichtshalber wegen des immer noch grassierenden Coronavirus‘ verzichtet. Dafür hatten die neun Ministranten gebacken; fünf der Jugendlichen boten den Kuchen zum Mitnehmen an, der schnell ausverkauft war. „Es ist sehr schön, dass wir wieder mal Patrozinium feiern können; das hat man vermisst“, freute sich Besucherin Gudrun Müller mit den anderen.