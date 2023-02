Der Wald sei einer der wenigen Profiteure der Energieproblematik. Die Brennholzpreise seien gestiegen und somit bleibe mehr Geld übrig für die restlichen Arbeiten. Das berichtete Revierförster Martin Roth in der jüngsten Gemeinderatsitzung, in der er den vom Forstamt des Landratsamtes Bodenseekreis erarbeiteten Bewirtschaftungsplan für den Gemeindewald vorstellte und über den Allgemeinzustand der Bäume informierte.

Demnach gibt es keine kritischen Bestände mehr. In den vergangenen Jahren wurden die absterbenden Eschen geholt. Jetzt müsse man schauen, wie sich der Jungbestand mit unterschiedlichen Baumarten entwickle. „Wir haben beispielsweise mit Esskastanie gearbeitet. Das scheint sich zu bewähren“, sagte Roth.

Insgesamt liege der Schwerpunkt auf Brennholzarbeit, weil es im Moment der Renner sei. „Wir bleiben aber immer in der Nachhaltigkeit und hauen nicht mehr, als nachwächst“, sagte Martin Roth. Erfreulich sei, dass der Festmeter nun 90 statt 60 Euro bringe. Bisher habe es ein knappes, inzwischen ein gutes Plus gegeben.

Bürgermeister Martin Rupp relativierte zwar den höheren Erlös mit dem Hinweis auf die überschaubaren Dimensionen des Waldes, freute sich dennoch über die positive Entwicklung und eine weitere Begehung mit den Gemeinderäten. Die Einnahmen werden im Vergleich zu 2022 im Jahr 2023 von 9100 auf 10 362 Euro steigen. Allerdings erhöhen sich auch die Ausgaben von 10 710 auf 11 260 Euro, was letztendlich einen Fehlbetrag von 898 Euro bedeuten würde. Der Verlust kommt durch die Neuanpflanzungen zustande: 2600 Euro investiert die Gemeinde in die nachhaltige Aufforstung, ansonsten hätte man laut Roth mit einem knappen Plus rechnen können. Die Beforstung und die sonstigen Verwaltungskosten sind mit einem Minus von 1063 Euro vermerkt.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Bewirtschaftungsplan 2023 für den Gemeindewald.