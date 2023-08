Endlich wieder Bärenhausen! 40 Kinder haben sich als neue Einwohner in der Ferienspielstadt angemeldet und freuen sich über 13 Spiel- und Bastelstationen, an denen sie mit viel Spaß Geld, Bärentatzen, verdienen können. Wie Ben. Ungeduldig wedelt er mit seinem Lohnzettel in der Bank und sagt: „Ich habe es eilig!“ Gechillt ist anders, denn eigentlich sollen die Projekte Spaß machen. Tun sie: Der Zwölfjährige drängelt, weil er so schnell wie möglich zum nächsten Job will, zum Radiosender Bärenhausen.

Nach Bienenhotelbasteln und Reporterdasein findet er das am coolsten, weil er sich Lieder aussuchen kann: „Jägermeister“ 200 BPM Edit von Luca-Dante Spadafora, sowie „Lebenslang“ HBz Remix. „Jetzt mach, Kollege“, ruft er dem Bankangestellten auf Zeit zu und hastet von dannen. Im Radiosender sitzt Naomi Leberl. Die 20-Jährige hat zwischen Schule und Studium frei und agiert erstmals als Leiterin. „Ich fand das als Kind schon richtig cool. Als ich gefragt wurde, ob ich ein Projekt übernehmen will, habe ich für alle drei Tage zugesagt.“

Sie basteln Bienenhotels aus Blechdosen und Wolle (von links): Johanna, Rosalie und Amelie. | Bild: Christiane Keutner

Simon Paul (von links) zeigt Ben, Janis und Florian, wie sie Pfeil und Bogen herstellen können. | Bild: Christiane Keutner

Tom Bühler zum Bürgermeister gewählt

Tom Bühler ist zum Bürgermeister gewählt worden. In dieser Position will er dafür sorgen, dass alles gut läuft und es wenig oder keinen Streit gibt. So lautete jedenfalls sein Wahlprogramm. Seine Stellvertreterin wurde Erja Barlas. In einem Zelt wird gerade eine Redaktionskonferenz gehalten. Leiterin Susanne Suchy weiß wie´s geht, sie ist echte Journalistin. Die „Skandalreporter“ Samuel, Timo und Jakob sammeln Ideen für die nächste Ausgabe – nicht ganz so skandalös: Entstehen soll eine Witzeseite, sie wollen die Bewohner wegen ihrer Wünsche für Bärenhausen 2024 befragen, auch ein Interview mit dem Organisations- und Küchenteam ist geplant.

Plötzlich erschallt eine Durchsage im Radio: Alle Kinder sollen sich auf dem Rasen zum Tanzen versammeln. Timo, Samuel, Ben und Tom legen anschließend noch eins drauf – und sich aufs Grün: Zur Musik machen sie die „Robbe“, wiegen sich hin und her. Wahnsinnig anstrengend! Vermeintlich Verletzte werden im Krankenhaus gepflegt. Ein Muss ist es, sich täglich impfen zu lassen: Schluckimpfung – die ist süß und besteht aus Gummibärchen oder Traubenzucker und wird im Impfausweis dokumentiert. Das hätte man sich zu Corona-Zeiten gewünscht!

Auch das gehört zum Programm: Zwischen den diversen Bastelangeboten animieren die Projektleiter die Kinder immer wieder zu Bewegungseinheiten. | Bild: Christiane Keutner

Die Gruppe Konkret XL mit Kindern, die den Projekten der Ferienspielstadt entwachsen sind, legt für die Gemeinde einen Barfußpfad an. Erwachsene können bei einer Stadtführung alles besichtigen und im Elterngarten von 10 bis 12 und von 13.30 bis 15 Uhr Kaffee und Kuchen genießen. | Bild: Christiane Keutner

Erste-Hilfe-Kurse und Gesundheitscheck

Die „Krankenschwestern“ Tabea und Lina Sailer leiten auch Erste-Hilfe-Kurse, machen Gesundheitschecks mit Sehtest und Beweglichkeitsübungen und schminken täuschend echt aussehende Wunden. In der Psychiatrie-Ecke dürfen die Kinder beim Ausmalen von Mandalas „runterkommen“.

Auf einer Leine trocknen bunte Batik-Shirts, viele sind vertieft beim Basteln von Pfeil und Bogen, lustigen Bienenhotels oder Mobiles. Die Gruppe Konkret XL kommt ins Schwitzen: Die Mädchen und Jungs, die den Projekten der Ferienspielstadt entwachsen sind, legen für die Gemeinde einen Barfußpfad an. So hinterlässt Bärenhausen weitere nachhaltige Spuren.