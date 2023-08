Zum 50. Mal laden Bermatinger Vereine von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. September, zum Weinfest und damit zum gemeinsamen Genießen markgräflicher Tropfen, lukullischer Spezialitäten und zum Feiern ein. Das Organisationskomitee mit den Vorsitzenden der fünf agierenden Vereine und dem ehemaligen SV-Vorsitzenden Klaus Gommeringer hat sich noch einige Besonderheiten zum Jubiläum einfallen lassen.

Am Donnerstag gibt es ein kleines Festbankett, ein Dankeschön an langjährige engagierte Akteure, Weinprinzessinnen und -königinnen. Auftakt für alle ist wie gewohnt der Freitag. Um 18 Uhr beginnt der Ausschank, brutzeln die Vereine ihre Spezialitäten wie Bärenspeck, Wilde Kartoffeln, Schupfnudeln, Steaks, Würste, Pommes, Flammkuchen und mehr und bieten neben Wein und alkoholfreien Getränken auch Aperol und Hugo an. Am Sonntag gibt es zusätzlich Kaffee und Kuchen. Rent a Band greift ab 20.30 Uhr auf der Hauptbühne in die Saiten, im Weinkeller legt DJ CR-Music auf.

Der Touristische Arbeitskreis stimmt mit seiner Wanderung aufs Weinfest ein. Rund zweieinhalb Stunden geht es durch die Reben, dazu gibt es Weinproben, offeriert und erklärt von Mathias Dilger vom gleichnamigen Weingut und eines Vertreters des markgräflichen Weinguts. Nach dem internen Empfang im Rathaus mit Ehrungen ausscheidender Vorsitzender wird Bodensee-Weinprinzessin Elin Sophie Arnold im Oldtimer zum Festplatz gefahren, wo sie mit Verantwortlichen um 18 Uhr das 50. Weinfest eröffnet. Mit der Musikgesellschaft Maienfeld wird einer der ältesten Musikvereine der Schweiz die Eröffnung musikalisch gestalten. Anschließend spielt Edelrock ab 20 Uhr auf der Hauptbühne, im Weinkeller sorgen die Bermatinger Dorfbachmusikanten und Schippe 7 für Stimmung.

Zum 50. Geburtstag feiert Pfarrer Ulrich Hund mit den Gästen am Sonntag um 10.30 Uhr einen Festgottesdienst auf dem Festplatz. Anschließend ist Frühschoppen mit dem MV Bermatingen. Nachmittags können die Besucher über Oldtimer-Traktoren staunen, ab 14.30 Uhr über Weinbau im Wandel der Zeit, organisiert von Karl Volz. Das Fest klingt mit dem MV Ahausen ab 16.30 Uhr aus.

Kinder und Jugendliche haben am Samstag und Sonntag Spaß auf dem Kinderkarussell, an der Schießbude oder am Süßigkeitenstand. Bejubelt wird das Jubiläum mit einem weiterem Extra: Nicht nur hörbar mit Pauken und Trompeten, sondern auch sichtbar mit einem Klangfeuerwerk. In besonderer Kulisse, mitten in den Weinbergen, sorgen bengalische Lichter und funkensprühende Raketen für ein beeindruckendes Schau- und Hörspiel. Darauf können die Besucher mit einer Sonderedition anstoßen: Zum 50. haben die Organisatoren einen Jubiläums-Weinkelch anfertigen lassen, „ein hochwertiges Viertele-Glas mit Bermatinger Logo“, so Klaus Gommeringer.

Er hatte schon vor Monaten mit der Organisation begonnen. Der Aufwand wird immer größer. Bei der Gemeinde war die Ausschankgenehmigung einzuholen, es mussten Anträge ausgefüllt, Dixie-Toiletten bestellt werden, einmal monatlich war Sitzung mit den Vertretern der veranstaltenden Vereine, Gläsermuster mussten bestellt, das Logo mit der Gemeinde abgeklärt, DRK und Security geordert werden. Zu den angenehmsten Aufgaben gehörte da noch die Probe der Weine, die man offerieren möchte, darunter der Jubiläumswein, ein Rosé. Froh ist Gommeringer über die große Unterstützung der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs und über das Verlegen der Stromleitungen; wie gewohnt macht das die Firma Volz, ein wichtiges Rädchen im Organisations-Getriebe. Überhaupt: „Das alles funktioniert nur, wenn alle mitziehen. Das macht Spaß, das Gemeinschaftliche, das gute Miteinander stehen im Vordergrund“, so Gommeringer, der staunt, „dass das tatsächlich noch in heutiger Zeit funktioniert“.