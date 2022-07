Bermatingen – Als der Turnverein 2012 die Fertigstellung seiner Gymnastikhalle feierte, gab es erste vorausschauende Überlegungen für eine Stätte, an der alle sporttreibenden Vereine ihre Heimat haben. Der Gemeinderat griff das Thema vor allem auch vor dem Hintergrund des zunehmend in die Jahre gekommenen Vereinsheims des Sportvereins Bermatingen (SVB) auf, das zeitnah saniert werden müsste. Das gleiche galt auch für das Vereinsheim des Tennisclubs Grün-Weiß Bermatingen (TCB), das früher oder später ebenfalls zu ersetzen wäre. Daraus entstand dann die Idee, für alle drei Vereine eine gemeinsame Lösung zu finden: Der Start der Sportstättenkonzeption.

Der Bedarf der drei Vereine sollte an einem Ort kompakt gebündelt und mit Synergie-Effekten realisiert, Teile gemeinsam genutzt werden. Wichtig war den Vereinen auch eine Bewirtung direkt vor Ort, nachdem einige Gaststätten in Bermatingen aufgegeben hatten. Denn ein gemütlicher Hock gehört nach dem Sport zur Pflege der Kameradschaft und zum Austausch einfach dazu.

Die Überlegungen dauerten, es gab Für und Wider. Der SVB sorgte sich um den vierten Platz, da schnell klar war, dass sich die Lösung neue Sportstätte nur mit einer Wohnbebauung auf dem alten Hauptplatz finanzieren ließe. Sie hingen auch an der Möglichkeit, Spiele direkt am Rand mitverfolgen zu können.

„Schließlich hat das in den vergangenen Jahren heraus kristallisierte Gesamtkonzept überzeugt“, so Bürgermeister Martin Rupp: Attraktive Sportstätten mit neuen Umkleiden und Duschen sowie eine lang ersehnte, größere und überdachte Tribüne in Verbindung mit einer modernen Gaststätte vor Ort.

Zu den Wegbereitern gehörte auch der damalige Vorsitzende Karl-Heinz Wegis; er hatte sich immer wieder für den SVB stark gemacht. „Aber letztlich war das nur durch eine Gemeinschaftsleistung machbar“, so Rupp. Gemeinderat und Vereine hatten gemeinsam an einem Strang gezogen, es wurde intensiv und über einen längeren Zeitraum diskutiert, auch in der Bevölkerung, bis die Konzeption stand und mit dem Bau begonnen wurde.

Rund 3,5 Millionen Euro hat die Gemeinde für die Vereine in die moderne und attraktive Sportstätte investiert und den Bau am 8. Mai 2019 mit dem Spatenstich begonnen. Architekt Jakob Krimmel hatte die größte planerische Verantwortung für das Projekt, aber auch seine Mitarbeiterin Karin Stähler war immer eng damit verbunden und Ansprechpartnerin für die Gemeinde und die Vereine.

Was wurde gebaut? Im Wesentlichen sind das für den SVB das neue Hauptspielfeld mit riesiger Tribüne, Duschen und Umkleiden sowie Schulungs- und Nebenräume. Für den TC gab es ein neues Vereinsheim im Gartengeschoss der Gaststätte mit überdachter Terrasse und Geräteraum. Für den TVB wurde die Tartanbahn erneuert, ebenso das Kleinspielfeld und die Sprunggrube, außerdem gab es eine neue Treckingbahn und ein neues Beachvolleyball-Feld. Von der Gaststätte, die auch der Öffentlichkeit zugänglich ist, und der Umzäunung des Geländes zum Schutz der Anlagen, profitieren alle drei Vereine. Sie hatten im Rahmen ihrer Möglichkeiten bis zum Schluss in den verschiedensten Bereichen Eigenleistungen erbracht – erschwert durch die Pandemie und den damit verbundenen Vorgaben zur Kontaktbeschränkung.

Bereits im ersten Jahr der Nutzung hatte die Gemeinde und die Vereine sehr viele positive Rückmeldungen erhalten, auch von auswärtigen Besuchern, so Rupp: „Sie sind ebenso beeindruckt wie wir alle von den neuen Sportstätten, die auch manch größerer Gemeinde zur Ehre gereichen würde. Aber der Sport hatte schon immer einen hohen Stellenwert in Bermatingen; die seinerzeitigen Sportanlagen waren bereits vorbildlich und wurden nun konsequent weiterentwickelt.“

Die Gemeinde ist jedenfalls voll zufrieden: „Die für unsere Gemeinde sehr hohen finanziellen Aufwendungen haben sich mehr als gelohnt. Die bereits sehr guten Sportanlagen wurden modernisiert, um neue Bausteine ergänzt. Es enttstanden letzlich hervorragende Sportstätten, die unsere Vereine bereits mit Leben gefüllt haben. Ich freue mich riesig für und mit unseren Vereinen“, resümiert der Bürgermeister.

Sportstätten-

Einweihung

Freitag, 8. Juli:

19 Uhr: Live-Musik mit Rent A Bänd, Eintritt 5 Euro, Ab 16 Jahren mit Partypass.

Samstag, 9. Juli:

11 Uhr: Offizielle Eröffnung

11.30 Uhr: Sportaktivitäten TCB und TVB

13 Uhr: Show Tennis (mit Spielern der Weltrangliste)

14 Uhr: Blitzturnier SVB

19 Uhr: Live-Musik mit „Hans und seinen Freunden“, Eintritt 5 Euro, Ab 16 Jahren mit Partypass.



Sonntag, 10. Juli:

10 Uhr: Gottesdienst

11 Uhr: Frühschoppen mit MV Bermatingen und MV Ahausen

12 Uhr: Sportaktivitäten

14 Uhr: Jugendspiele SVB

17 Uhr: TVB-Show