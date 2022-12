von Christiane Keutner

Eine Duftmischung aus Zimt, Waffeln und Bratwürsten liegt über dem Christkindlemarkt. Die vielen Besucher mit den roten Nasen wärmen sich an ihren Bechern mit Punsch und Glühwein. Schnee hat für weihnachtliche Kulisse auf dem Ato-Platz gesorgt. Trotz der Kälte hat sich eine Abordnung des Musikvereins Bermatingen mit Dirigent Andreas Reisch eingefunden, um mit Weihnachtsliedern weitere Stimmung am dritten Adventssonntag zu zaubern.

Ein kleines Jubiläum kann gefeiert werden: Zum 15. Mal findet der Christkindlemarkt statt. Einst initiiert von Axel Daiber, auch um Geld für die Sternchen Kinderhilfe zu erlösen, mit dem die Familie ein Kinderheim in Nepal unterstützt. Ihm dankte Martin Rupp mit einem Weinpräsent für sein Engagement, das viele zusammenbringt. Die zwei Familien Daiber brennen Mandeln, kochen Chili con Carne und sammeln bei Geschäftsleuten Preise für ihre Verlosung mit wenigen Nieten. Zudem packen sie Tütchen für alle Kinder, die vom Nikolaus und Knecht Ruprecht, verkörpert von Hans-Peter Laube und Gerhard Miez, beschenkt werden.

Bei klirrenden Temperaturen trafen sich die Bermatinger zum 15. Christkindlemarkt am Atoplatz. | Bild: Christiane Keutner

Der Markt bietet auch ein Forum für die Klassen 3 der Grundschule, den SV Bermatingen, die Ministranten, Jugendfeuerwehr, Fördervereine und die Katholische Frauengemeinschaft (KFD). Sie bieten Getränke, Pikantes, Süßes und Selbstgebasteltes an und sind auch nachhaltig unterwegs: Die KFD bietet beispielsweise weihnachtliche Deko aus zweiter Hand an. Alle freuen sich, nach der Corona-Zwangspause über den Treff. Lachen überall, auch am Stand der Sternchenhilfe: Dort gewannen Besucher wie Jutta Kienle. Sie hat ein Apfelschälgerät gewonnen und Cordula Rupp einen Spätzlehobel. Dies sorgte für große Freude.