Bermatingen 25. Oktober 2023, 16:28 Uhr Einsatz für die Feuerwehr: Keine Verletzten bei Wohnungsbrand in der Salemer Straße In einem Mehrfamilienhaus in der Salemer Straße hat es am Mittwochmittag gebrannt. Die Freiwilligen Feuerwehren Bermatingen und Markdorf waren mit fast 50 Einsatzkräften vor Ort.

Am Mittwoch kam es gegen 11.43 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Salemer Straße in Bermatingen zu einem Wohnhausbrand. Verletzt wurde niemand, Hund und Katze konnten gerettet werden. | Bild: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis