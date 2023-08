Heiß her ging es bei den Ferienspielen der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) – und das war nicht nur auf die 36 Grad Hitze zurückzuführen. Jugendwart Vito Alvino hatte mit seinem Team Stationen aufgebaut, die Aufgaben der Feuerwehr anschaulich vermittelten, wie die spektakuläre Stichflamme, die sich an heißem Fett entzündete, meterhoch fauchte und einen Schwall Hitze verbreitete: Das Beispiel eines Brandes auf einem Küchenherd.

„Man darf sie nicht mit Wasser löschen, sondern man muss einen Deckel oder eine Löschdecke draufwerfen“, weiß Jana. Die 14-Jährige ist Jugendsprecherin und erzählt von den Aktionen. So durften die Ferienkinder durch die Fenster einer Hausattrappe spritzen, versuchen, auf den Pappkameraden zu zielen, das vermeintliche Feuer eines Häuschen löschen, zusehen, was man alles für einen Löschaufbau benötigt oder eine Runde im HLF mitfahren. „Das heißt Hilfeleistungsfahrzeug“, erklärt Fabio, 12. Am meisten gefiel allen aber die Abkühlung: Neben dem erfrischenden Nass aus den Feuerwehrspritzen tobten die Kinder und Jugendlichen im aufblasbaren Pool.

Die siebenjährige Emily gehörte zu den acht Ferienkindern, die bisher nichts von der FFW kannten. „Ich bin dabei, weil mein Bruder mitmacht und am meisten gefällt mir das Löschen“, sagt sie und freut sich aufs Spielen des von der Jugendfeuerwehr selbstgebastelten Quiz‘ nach Monopolyart. Je nach Feld müssen 20 Hampelmänner oder zehn Kniebeugen gemacht werden. „Damit man sich fit hält“, sagt Mattis, 14. Das muss man bei der Feuerwehr sein.

Jan, 9, weiß schon fast alles. Deswegen fand er die Erklärungen für die Neulinge etwas langweilig. Die FFW ist ihm wichtig: „Weil man Sachen lernt, wo man helfen kann.“ Fabio, 12, meint: „Wenn man nicht dabei ist, verpasst man was. Man spielt, hat Spaß, lernt Disziplin und anderes und es gibt immer was zum Lachen.“ Auf die gesamte, bei Anfrage ohne Maulen stets zur Verfügung stehende Jugendfeuerwehr, die mithalf, ist Vito Alvino sehr stolz.