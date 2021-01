von Christiane Keutner

Berthold Stehle wuchs mit drei Geschwistern im Mesnerhaus auf; sein Vater war Mesner. Er ließ die Bermatinger an seinen Kindheits- und Jugenderinnerungen in einer dreiteiligen Erzählreihe im Mesnerhaus teilhaben: an den Krieg mit Luftalarm, den Einzug der Franzosen, für die sie ihre Betten räumen und die Soldaten verpflegen mussten.

Treu in allen Lebenslagen: Berthold Stehle war 2019 insgesamt 60 Jahre mit Frau Rosmarie verheiratet. Zum Jubiläum hatte Bürgermeister Martin Rupp gratuliert. | Bild: Christiane Keutner

Wie sein Vater arbeitete Berthold Stehle im Sägewerk Richtberg, in dem hauptsächlich Eisenbahnschwellen gefertigt wurden. Erst durchlief er alle Abteilungen, später wurde er Platzmeister. Nach der Schließung 1965 trat er einen Bürojob für das Regierungspräsidium Tübingen an. Zwei Schlaganfälle und ein Herzinfarkt zwangen ihn in den vorzeitigen Ruhestand.

Dankbar war Berthold Stehle der Gemeinde für die Arbeit als Hausmeister beim Dorfgemeinschaftshaus. Die Aufgabe war für ihn nach den schweren gesundheitlichen Rückschlägen Antrieb, wieder voll ins Leben zurückzufinden.

Der große Musikliebhaber, der unter anderem mit der Trachtenkapelle im alten Dorfgemeinschaftshaus und in Immenstaad Tanz- und Unterhaltungsmusik spielte, musste aber gesundheitsbedingt seinen geliebten Bass in die Ecke stellen.

In mehreren Vereinen engagiert

Doch er blieb dem Musikverein Bermatingen elf Jahre als Vorsitzender, 20 Jahre als Weinfestorganisator, insgesamt 45 Jahre in verantwortlicher Funktion verbunden. Später wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Er war Mitglied im Radfahrverein Schiggendorf, im Schützenverein Bermatingen, Funker bei der Feuerwehr und gab das Kicken beim Sportverein Bermatingen erst mit 38 Jahren auf. Bis zuletzt geblieben ist ihm der Job als zuverlässiger Kassierer beim Sozialverband VdK.

Berthold Stehle (rechts) war immer gern unter Leuten, wie hier beim Weinfestempfang (mit Familie Stegmaier). | Bild: Christiane Keutner

Treue bewies er auch privat: 61 Jahre war er mit Frau Rosmarie verheiratet. Schon vor der Hochzeit hatten sie mit dem Hausbau begonnen, bei dem sie kräftig Hand anlegten und dort 1960 einzogen. Seiner Enkelin, die nebenan das Haus umbaute, konnte er zuletzt noch mit gutem Rat helfen.

Stets gern gesehener Gast und Mitglied war er beim Musik- und Förderverein und beim Seniorenkreis, in dem er früher auch aktiv war. Er wurde geliebt von seiner Frau, von Tochter, Sohn und fünf Enkeln, dem großen Freundes- und Bekanntenkreis. Sie alle wertschätzten seine Haltung, die er mit seiner Frau teilte: „Immer den Herzschlag des Anderen spüren, Vertrauen und Achtung nie verlieren.“