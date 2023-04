Mit seinem Programm „Mehr Idiotie wagen!“ war Kabarettist Sebastian Schnoy zu Gast im Bermatinger Kulturkessel. Gut zwei Stunden unterhielt er als Wanderer zwischen den gesellschaftlichen Schichten und brachte dabei das Publikum ebenso zum Lachen wie zum Nachdenken.

Ein Mikro am roten Kabel, ein Glas Wasser und ein nicht benutzter Barhocker auf der Bühne genügten Schnoy für seinen Auftritt. „Demokratie muss mehr Spaß machen, weil sie so schnell weg ist“, machte der Hamburger gleich zu Beginn seines Ritts durch die Welt des politischen Irrsinns seinen Standpunkt deutlich. Wenn sie erst mal futsch sei, werde es still im Land. Bei der Nassrasur im türkischen Barbershop mit dem Rasiermesser am Hals nach seiner Haltung zu Erdogan gefragt und in Erinnerung an Trump und Johnson fragt er sich, warum man nicht die Türkei und auch gleich noch Tunesien in die EU aufnimmt. „Das wäre doch eine Alternative zum Brexit.“

Aktuell gehe in Deutschland die Angst um, dass der Russe komme. „Wir brauchen aber keine Brücken sprengen, denn keine wäre so intakt, dass ein Panzer darüber rollen kann“, meinte Schnoy. Spätestens in Berlin werde der Russe dann eh von Klimaklebern gestoppt. Alle Fehler, die in Russland gemacht wurden – Beispiel Gasimport – würden aktuell in China wiederholt. Sein Fett weg bekam der Volkswagen-Konzern als einzige NS-Organisation, die bis heute nicht verboten worden sei. „In der größten Diktatur der Welt macht VW die Hälfte seines Umsatzes.“ Andererseits habe jeder, der in Deutschland lebe, einen kleinen Diktator in sich. „Ich habe zum Beispiel die Ausgangssperre mitgemacht, aber durchs Fenster geschaut, ob jemand mit dem Hund geht.“

Nach der Pause teilte Schnoy gegen Links aus und nahm Achtsamkeit und Minimalismus aufs Korn. „Es ist toll, wenn man nur 80 Dinge hat und gleichzeitig alles bestellen kann“, so Schnoy. „Das wäre doch eine super Lösung für Somalia.“ Mit viel Applaus dankte das Publikum für den anregenden Abend mit bestens verpackten Denkanstößen.