„Ich vermute, das wird nicht der letzte Bus sein“, sagt Christian Wegis und hievt ein Paket mit Wasserflaschen in den Bauch des Gefährts, mit dem seine Fahrer Hans Bucher und Erwin Schneider anderntags morgens um 5 Uhr an die 1150 Kilometer entfernte polnisch-ukrainische Grenze nach Lodz starteten. Dort warteten ukrainische Flüchtlinge, die sie nach einer Übernachtung tags darauf mit an den Bodensee nahmen.

Drei Frauen, ein gemeinsames Projekt: Hilfe organisieren

Es ist dies bereits die zweite Fahrt, die auf die Initiative der Familie Matts zurückzuführen ist: Jelena Matts, die in der Ukraine aufgewachsen ist und einen deutschen Pass hat, lebt seit drei Jahren in Nonnenhorn und arbeitet in einem Steuerbüro in Markdorf. Sie stammt aus Cherson, einer strategisch bedeutenden Hafenstadt im Süden, die von russischer Seite eingekesselt wurde und in die man keine Lebensmittel bringen kann.

Jelena Matts, Hans Bucher und Christian Wegis (von links) beim Bepacken des Busses, der mit Hilfsmitteln nach Lodz fuhr und mit Ukrainern zurückkehrte. | Bild: Christiane Keutner

„Jelena hatte vom ersten Kriegstag an keine Ruhe gefunden“, berichtet Freundin Claudia Weirich, ursprünglich aus Kasachstan, die mit Bogdana Gelmann das „Projekt“ von Jelena Matts hauptsächlich unterstützt. Die Frage, woher Bogdana Gelmann ursprünglich stammt, die seit 24 Jahren in Deutschland lebt und als Pflegerin arbeitet, beantwortet sie mit „Ich bin Jüdin“. Eine Antwort, die man dahingehend interpretieren kann, dass es keine Rolle spielt, welcher Nation man angehört, um zu helfen.

Bogdana Gelmann begleitete den Bus, der von Hans Bucher (rechts) und Erwin Schneider nach Lodz gefahren wurde. | Bild: Christiane Keutner

Erster Sponsor ist Bianca Vetter

Die drei Frauen suchten Sponsoren, um Flüchtlinge abzuholen, und fanden sie in Bianca Vetter vom gleichnamigen Pharma-Unternehmen in Ravensburg, bei dem Claudia Weirich arbeitet. Bianca Vetter sponserte den ersten Bus und empfahl das Unternehmen Wegis. Vollgeladen mit von ihnen selbst und von privat gespendeten Lebensmitteln fuhr er nach Lodz und kehrte mit 43 Müttern und ihren Kindern, darunter ein vier Monate junges Baby, ein 77-jähriger Mann, ein Hund und zwei Katzen, zurück. Sie fanden in Langenargen und in Friedrichshafen eine neue Heimat, zehn wurden von ihren Verwandten abgeholt.

Christian Wegis sponsert den zweiten Bus

„Ich fand das so toll, dass sich die Frauen engagieren, da haben wir beschlossen, den zweiten Bus zu sponsern“, sagt Unternehmer Christian Wegis, als die Frauen bei ihm anfragten. Man sehe auch an den ankommenden Flüchtlingen, dass echte Not da sei.

Treffpunkt für die Ukrainer war an der polnischen Kirche. | Bild: Hans Bucher

So wurde der zweite Bus erneut mit Hilfsmitteln beladen und von Bogdana Gelmann begleitet, die die Rolle der Dolmetscherin übernahm. Der vierte stete Helfer im Bunde ist Andrey Lugovoy, der früher in der Ukraine gelebt hatte, heute in Polen wohnt und die Leute zusammenbrachte und bringt und ihnen alles erklärt.

Auch Behinderte unter den Flüchtlingen

Kurios mag anmuten, was Claudia Weirich erzählt: „Manche Leute hatten Angst, hierher zu kommen, weil sie fürchteten, dass sie nicht mehr zurück in ihre Heimat könnten, die Pässe einbehalten würden und weil sie dachten, sie würden hier schlecht aufgenommen.“

Bogdana Gelmann (vorne) in Lodz, wo die 56 Ukrainer warteten, die mit dem Bus in den Bodenseekreis gefahren wurden. | Bild: Hans Bucher

Der zweite Bus kehrte mit 56 Ukrainern zurück nach Ahausen: Mütter, Kinder, zwei Männer, darunter neun behinderte Menschen. Sie wurden alle im „Hotel Hirschen“ in Friedrichshafen untergebracht, das das Landratsamt angemietet hat. Das Frauen-Trio schaut weiter nach den Geflüchteten, bietet Hilfe beispielsweise für Behördengänge oder Kleidung an. Jede der drei hat ihren Part. „Die Stadtverwaltung kümmert sich auch ganz toll um die Leute und hatte auch schnell reagiert, als es um die Organisation hier ging“, sagt Jelena Matts.

