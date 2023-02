Schlag auf Schlag ging es beim Bürgerball in Ahausen, und schlagfertig waren die Akteure, besonders die Moderatorinnen Linda Schappeler als (scheinheiliges) Engelchen und Daniela Heigle als teuflisches Pendant. Das „Best of“ bisheriger Auftritte und die Musiker rissen die Besucher von den Stühlen.

Ohne – liebevolle – Frotzelei über Bermatingen ging es nicht. „So sieht der Saal aus, wenn der Vorverkauf bestens organisiert wurde“, sagte Daniela Heigle. Die freudig begrüßten „Bermatinger Freunde“ nahmen‘s gelassen, und danach wurde aus der Bermatinger Zunftgarde „unsere Garde“. Die Vorschuss-Lorbeeren und Erwartungen erfüllten die acht jungen Damen routiniert und trotz immenser Anstrengung immer lächelnd. Mit scheinbarer Leichtigkeit tanzten sie, gingen in den Spagat, schlugen Räder, drehten den Stab. Für super Schwung und Stimmung sorgten auch die herzigen Clowns der Turnergruppe um Karin Poisel.

Als „totale Rampensauen“ kündigte Linda ihren persönlichen Höhepunkt an: Die russische „Pflegeschnecke“ Petra Geißelhardt machte mit Moni Haas als Alt-Bürgermeister Martin Rupp das „Dinner for one“ nach; sie feierten dessen 105. Geburtstag. Der Sketch lebte von den Einfällen von Sabine Jauch, von Petra Geißelhardts Talent und Spontanwitz und der ergänzend stoisch gelassen spielenden Moni Haas. Leider fehlten die Gäste: Bürgermeisterstellvertreter Hubert Sträßle hatte sich im Maisfeld verlaufen, Zunftmeister Chris Rid war beim Bobbycar-Rennen gegen eine Garage geprallt, Pfarrer Hund musste wegen mangelnder Gottesdienstbesucher den Messwein selbst trinken und lag im Koma, und Ortsvorsteher Jakob Krimmel hatte den Führerschein fürs E-Bike verloren.

Der „Mann der vielen Worte“, Ehrenzunftmeister Michael Poisel, musste sich auf Anweisung auf wenige Worte bescheiden. Sein Redekontingent nutzte er, um gereimt auf weltweite und lokale Missstände zu verweisen und kritisierte die Namensgebung des neuen Wohnviertels „Hinter dem Dorf“, wo man doch so auf Integration bedacht sei. „Ach ja“, warnte der Moschtobstler noch: „Am Aschermittwoch ist Bio-Abfall.“ Großartig die Nummer mit den „Schlagfertigen“, die passend zu ihren Wunschberufen Arme und Beine bewegten und ihren Nachbarn immer knapp verfehlten.

Wehmut, als Sabine Jauch und ihre Ahauser House-Wife-Background-Singers letztmals begeisterten und das Beste aus 18 Jahren und rund 200 selbstgeschriebenen Hits der tonangebenden Sabine Jauch präsentierten: Darunter die Hymnen auf Ahausen und den Bürgersaal, den mit witzigen Kulissen begleiteten Exkurs über die mögliche Wunschfigur („Wir wollten niemals auseinandergehen“) oder die Animation der Zuschauer beim Pilatqigong-Fitnesskurs. Dürfen die Sorgeberechtigten ihren minderjährigen Kindern Handyverbot bis zum Kehraus erteilen, oder verstößt das gegen Menschenrechte?, das fragten sich die vier Jugendlichen Anna Rölle, Kai Schmid, Jan Burgenmeister und Fabian Poisel. Beim Ortsrätsel von und über Ahausener zogen sie diese lustig durch den Kakao. Als rebellische Rocker glänzten die Pfarrer Tibor Nagy und Uli Hund. Mit scheppriger Gitarre und lauter Stimme sangen sie gegen die Kirchenaustritte an. „Wie fühlt es sich an, wenn man vor vollem Haus spricht?“ fragte Engelchen Linda ketzerisch und: „Ich bin mir sicher: Wenn der Pfarrer in der Lederjacke in der Kirche auftritt, dann hat es auch mehr Zuschauer.“ Beim gemeinsamen „Marmor, Stein und Eisen bricht“ sangen alle begeistert mit.

In die Komische Oper entführten die Drei Tenöre Mario Lieb, Lukas Huber und Jonas Bechinger. In Skischuhen steckend, lehnten sich die drei theatralisch zur Seite und sorgten überdies noch mit unfreiwilliger Komik für ein grölendes Publikum, als die Sicherungen aufsprangen (es ist nichts passiert). Sehr witzig und niedlich der schlussendliche Schwarzlicht-Auftritt des Männerballetts als lustige Vögel. Ein langer, aber kurzweiliger Abend endete.