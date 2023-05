Bärenstark gaben sich Mitglieder des Touristischen Arbeitskreises Bermatingen (TAK): Sie trafen sich, um die neue Bären-Rallye offiziell zu eröffnen und die Preise für das damit verbundene Gewinnspiel bekannt zu geben. Die Entdeckungstour durch Bermatingen mit Bären-Begleitung „Bäro“ richtet sich an Kinder, Familien und weitere Neugierige. Der putzige Meister Petz führt durch die Gemeinde, zu Stationen, an denen es unscheinbare Dinge zu entdecken und einige knifflige Aufgaben zu lösen gilt. Hier heißt es wach sein und nach Schildern und Tafeln Ausschau halten.

Der Rätselrundgang, der auf eigene Faust unternommen werden kann, beginnt am Rathaus – an der Wanderwegetafel vor der Sparkasse gibt es die Rätselhefte – und umfasst 18 Stationen; einmal muss man ein Stück hin- und hergehen, um eine viergeteilte Aufgabe zu lösen. Auf der Strecke kommen die Teilnehmer unter anderem an der Kirche, an der Schule, am Kehlhof, am Torkel, am Jäger- und Zunfthaus und am ehemaligen Gasthaus Adler vorbei. „Bäro“ führt zu Tieren und historischen Stätten und stellt hierzu Fragen. Zu jeder Antwort gibt es einen Buchstaben und daraus resultiert das Lösungswort. Das kann auf der im Begleitheft liegenden Teilnahmekarte eingetragen und in Hans-Peters Holzwerkstatt bis 5. September abgegeben werden.

„Die Gewinne, die von unseren Mitgliedern gesponsert wurden, haben wir so gestaltet, dass sie auch für Bermatinger attraktiv sind“, so Barbara Raeder, Hauptverantwortliche des TAK. Der erste Preis ist ein Erlebnistag auf dem Pferdehof Hofgut Wiggenweiler Bermatingen, der zweite ein Familienmenü „Schnitzelplatte“ im Landgasthaus Zollerstuben in Bermatingen. Zudem werden unter den richtigen Antworten fünf handgefertigte Holz-Schlüsselanhänger aus Hans-Peters Holzwerkstatt verlost.

Fazit: Die Tour ist nicht nur für Touristen interessant, auch für Neuzugezogene und Einheimische, die auf spielerische Weise etwas über ihre neue/alte Heimat erfahren wollen.