von Christiane Keutner

„Martin kenne ich, seit ich in Bermatingen bin und bei den Bodenseeperlen mitgespielt habe. Er hat mich immer unterstützt, auch wenn ich ihn wegen einer Vertretung angefragt habe. Martin ist eine Ära. Er hat das Talent, Gruppen erfolgreich zu machen. Mit seiner Leidenschaft zur Musik und zu den Musikern, sei es die jungen oder die alten: Da ist die Pädagogik sehr wichtig, die hat er drauf.“

Bild: Christiane Keutner

Lukas Landolt, 29, Dirigent MVB

„Ich fand einfach gut, dass Martin Schmid immer so nett war und dass wir so tolle Stücke gespielt haben. Die waren anspruchsvoll, aber mit seiner Hilfe haben wir sie hinbekommen. Toll fand ich auch die Hüttenaufenthalte und dass er uns zu sich nach Hause eingeladen und mit uns Ausflüge unternommen hat.“

Bild: Christiane Keutner

Manuel Welte, 12, Posaunist

„Ich habe vor über 20 Jahren in der Jugendkapelle unter Martin gespielt. Wir sind Freunde, er begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Martin Schmid ist einer der großen Motivatoren und Mentoren. Man hört immer von den Erfolgen auf der Bühne, aber viel spielt sich hinter den Kulissen ab: Der eine ist etwas lustlos, der andere will aufhören, ein dritter ist übungsfaul. Das muss er als Mensch zusammenbringen und das gelingt ihm immer richtig gut. Er ist ehrgeizig. Früher war er strenger, heute ist er lässiger, aber immer unglaublich menschlich und emotional. Alles, was er macht, trägt er im Herzen.“

Bild: Christiane Keutner

Linda Schappeler, 38