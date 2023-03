Herr Krimmel, Bauboom in Ahausen, das Dorf wächst und wächst seit Jahren. War das immer so?

Wir sind dabei, die 1200-Einwohner-Grenze zu knacken. Ich erinnere mich gut an den 1000. Einwohner, eine ehemalige Ahauserin, die zurückgezogen ist. Das war vor etwa 20 Jahren. Seither stagnierten die Einwohnerzahlen. In den vergangenen zwei, drei Jahren hat es dann einen gewaltigen Schub durch Nachverdichtung gegeben: Gebaut wurde auf den Gebieten Obere Mühle, Heiligenberger Straße, Meersburger Straße, außerdem im Baugebiet „Hinterm Dorf“. Es ist fraglich, ob man künftig noch weiter in die Fläche geht. Ziel wird die Nachverdichtung sein – weg vom Ein-, hin zum Mehrfamilienhaus.

Damit sind wir bei einem Ihrer Lieblingsthemen: Die Balance, das Dorf weiterzuentwickeln, gleichzeitig den dörflichen Charakter zu bewahren. Wie kann das gelingen?

Ja, die Frage drängt sich immer mehr auf. Bei solchen Bauvorgaben muss man ständig einen Spagat machen, die Waage finden zwischen dem Erhalt des dörflich-ländlich geprägten Ortes und der Minderung des Wohnungsmangels, weshalb man auch Mehrfamilienhäuser anbieten muss. Dadurch wird es natürlich eher städtisch. Da die Reduzierung des Flächenverbrauchs zu Recht politisch gefordert ist, wird ganz klar sein, dass das Einfamilienhaus bei uns auf dem Dorf immer seltener anzutreffen sein wird.

Nachverdichtung und kein Ende?

Es ist schon unglaublich, wie sich die ganzen Ortschaften mit ihren kompakten Ortslagen in die Fläche gefressen haben. Im Regionalverband wurde der neue Regionalplan auf den Weg gebracht. Die Nachverdichtung wird gerade auch das Salemer Tal betreffen. Die Überlegung muss sein: Wollen wir immer dichter werden oder die ländliche Struktur beibehalten? Eine Verdichtung kann auch Positives nach sich ziehen: Ein besseres öffentliches Personennahverkehrsnetz und eine gute Nahversorgung. Wenn wir jedoch weitere neue Baugebiete ausweisen, muss auch die Infrastruktur Schritt halten. Das verursacht immense Kosten. Auf der einen Seite gibt es Erlöse aus Bauland, auf der anderen Seite entstehen Kosten für die Infrastruktur. Ich bin davon überzeugt, dass man unsere Ressourcen schonen muss. Dazu gehört auch unsere Landschaft – Kulturflächen, landwirtschaftliche Flächen und Naturflächen, deshalb plädiere ich für moderates Wachstum durch Nachverdichten. Die Tendenz des Regionalplanes ist, das Bodenseeufer künftig zu schonen und das weitere Wachstum in der zweiten Reihe zu forcieren. Meine Befürchtung ist, dass nun bei uns die gleichen Fehler von plan- und maßlosem Wachstum der letzten Jahrzehnte weitergeführt werden.

Seit Jahren liegt Ihnen ein Thema am Herzen: Wann wird wieder beständig Wasser im Mühlbach fließen?

Alle zuständigen Ämter unter einen Hut zu kriegen, ist unglaublich schwierig. Es scheint, als könne leider nur ein kleiner gemeinsamer Nenner umgesetzt werden. Das Regierungspräsidium hat die Hoheit für die Seefelder Aach. Die einfache, gute und kostengünstige Lösung aus Sicht der Gemeinde, eine kleine Schwelle in Form einer sogenannten Rauen Rampe direkt am Einlauf zu bauen, so dass stets ausreichend Wasser durch den Einlauf strömen kann, ist nicht durchsetzbar. Stattdessen wird der Einlauf ein gutes Stück flussaufwärts nach oben verlängert, sodass er tiefer im Wasser liegt. Ich fürchte, dass die Wasserspiegellage sich im Laufe der Zeit auch dort verändern und absenken kann und ein ausreichender Zustrom in den Mühlbach damit auf Dauer nicht gewährleistet ist.

Welche Projekte sollen in naher Zukunft in Ahausen realisiert werden?

Für die Zeit, wenn das neue Feuerwehrgerätehaus steht und die Ahauser Feuerwehr aus ihrem Gerätehaus ausgezogen ist, werden wir uns Gedanken über ein Nutzungskonzept für die frei werdenden Räume machen. Dort befindet sich ja auch gleichzeitig das Probelokal des Musikvereins. Da ist mir sehr wichtig, eine gute Lösung zu finden. Wir haben einen ganz außerordentlich guten und vitalen Musikverein in Ahausen und für den wollen wir quasi eine dauerhafte Heimat finden. Durch die räumliche Nähe zur Zunftstube des Narrenvereins Moschtobst werden auch Synergien der Vereine möglich. Insgesamt wird die Frage der Folgenutzung auch ein Thema bei den Haushaltsberatungen sein. Wir werden uns außerdem Gedanken über das Rathaus machen. Auch hier besteht die Chance, mit einem guten Nutzungskonzept die Dorfmitte wieder zu beleben.

Ein weiteres Konzept ist erneut der Bebauungsplan Dorfmitte Ahausen II

Und auch hier wieder das Spannungsfeld zwischen dörflicher Struktur im Herzen von Ahausen und der Nachverdichtung: Wo und wie findet man den richtigen Weg? Es ist zu überlegen, ob man eine allgemeine Gestaltungssatzung für Ahausen findet, um den Weg des ländlich geprägten Dorfes in die Zukunft lenkend zu begleiten.

Was zeichnet einen Ortsvorsteher aus, was muss er für das Amt mitbringen?

Oberste Aufgabe eines Ortsvorstehers ist es, die Dorfseele zusammenzuhalten. Dass er das nicht alleine machen kann, versteht sich von selbst. Dazu gehört ganz wesentlich eine gut funktionierende Gemeinschaft, wie wir sie in Ahausen glücklicherweise haben. Wichtig ist beim Blick in die Zukunft, bei Entwicklungen und Veränderungen das Wir- und Zusammengehörigkeitsgefühl zu erhalten und zu stärken. Das ist in keiner Weise Konkurrenz zur Gesamtgemeinde, sondern soll die Gemeinschaft Bermatingens bereichern.

Man sagt, ein Dorf ohne Gasthaus ist tot

Deshalb bin ich sehr glücklich, dass wir mit dem Frieden nach wie vor eine Dorf-Gaststätte haben. Das ist natürlich ein wichtiger Treffpunkt, auch um die Gemeinschaft im Dorf zu bedienen.

Was war Ihr Erfolgserlebnis 2022? Was hat Sie am meisten geärgert?

Ich würde es nicht als Erfolgserlebnis bezeichnen, sehr gefreut hat mich aber, dass nach der schwierigen, von der Pandemie geprägten Zeit Ahausen wieder vital zum Leben zurückgefunden hat. Geärgert hat mich, dass ich letztes Jahr mehrfach ausgefallen bin und dadurch am zuvor genannten Leben nicht teilnehmen konnte.