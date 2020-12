Das Jahr 2020 begann, wie es sein sollte, am 6. Januar starteten die Bärenzunft und die Ahauser Moschtobstler in die Fasnet-Saison. Begrüßungsball, Nachtumzug, Schmotziger Dunschtig: In Bermatingen war alles, wie es sein sollte.

Im Januar war die Corona-Pandemie noch etwas im fernen China, worüber in Nachrichten berichtet wurde. Die Stimmung beim Eröffnungsball der Bärenzuft war zu desem Zeitpunkt noch ungetrübt. | Bild: Jan Manuel Heß

Der Nachtumzug in Ahausen ist ein bei Narren aus der gesamten Region eine beliebte Veranstaltung.

Video: Jan Manuel Heß

Ein paar Jugendliche meinten, es etwas zu übertreiben, und sorgten für erheblichen Sachschaden auf dem Gelände des Sportvereins.

Mit reiner Zerstörungslust gingen Täter zu Werke, die von innen die Scheibe einer Umkleidekabine des Vereinsheims des Sportvereins Bermatingen einschlugen. | Bild: Jan Manuel Heß

Das Jahr endet mit dem Lockdown

Am 2. März hat die Abteilung Ahausen der Freiwilligen Feuerwehr Bermatingen ihre Hauptversammlung gehabt, es war vorerst die letzte Jahresversammlung, die stattfand. Denn ab dem 22. März wurde das ganze Land aufgrund der um sich greifenden Corona-Pandemie in einen Lockdown versetzt.

Gesamtkommandant Jürgen Gutemann (von links), Schriftwart Ralf Schwegel, Kassenwart Thomas Sieber und der Kommandant der Ahauser Abteilung Jens Bühler. Die vorerst letzte Jahresversammlung am 2. März, ehe der Lockdown folgte. | Bild: Jan Manuel Heß

Nach vier Wochen Stillstand, erfolgten im April die ersten Lockerungen und der Gemeinderat traf sich zu seiner ersten Sitzung. Von nun an galten Hygiene- und Abstandsregelungen, für jeden der 14 Räte gab es einen eigenen Tisch und Stuhl, voneinander getrennt. Ein Zustand, der von Dauer bleiben sollte.

Der Bermatinger Gemeinderat tagte im Bürgersaal Ahausen unter speziellen Bedingungen und mit viel Abstand. | Bild: Jan Manuel Heß

In Ahausen begannen Mitte April die Erschließungsarbeiten für das neue Wohnquartier „Hinterm Dorf III“. Insgesamt 29 Ein- und Zwei-Familien-Häuser sowie Doppelhaushälften werden auf dem rund 2,3 Hektar großen Areal entstehen.

Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Hinterm Dorf III“ in Ahausen haben im April begonnen. | Bild: Jan Manuel Heß

Feste und Geselligkeit werden abgesagt

Richtig bitter wurde es im Sommer, es hieß weiterhin zu Hause bleiben und Abstand halten, daher entschlossen sich die Bermatinger Vereine, ihre beliebten Feste abzusagen. Kein Mostfest in Ahausen, kein Torkelfest und kein Weinfest in Bermatingen, auch die Platzkonzerte der Musikvereine fanden nicht statt und so wurde es ein recht stiller Sommer.

Ein Bild aus besseren Tagen: Der Einzug der Kapellen beim Mostfest 2019 auf das Festgelände. Wegen Corna mussten dieses Jahr reihum beliebte Feste und Veranstaltungen abgesagt werden. | Bild: Jan Manuel Heß

Sportbetrieb wegen Infektion gestoppt

Dass die Corona-Pandemie nicht irgendetwas ist, das nur woanders grassiert, bekam der Sportverein im Juli zu spüren. Nachdem ein Spieler der Ersten Mannschaft an Covid-19 erkrankte, wurde der Trainings- und Spielbetrieb umgehend eingestellt. Erst nachdem die gesamte Mannschaft sich hatte testen lassen und keine weiteren Infektionen auftraten, konnte der Betrieb – vorerst – wieder aufgenommen werden.

Der Sportplatz des SV Bermatingen blieb wegen eines Corona-Falls im Verein mehr als eine Woche gesperrt. | Bild: Jan Manuel Heß

Musikvereine organisieren Abholaktionen

Ganz tatenlos wollte man sich der Pandemie nicht ergeben, also wurden von den Musikvereinen mit viel Elan und Kreativität zwei kleine Events auf die Beine gestellt, die für etwas Freude bei den Menschen sorgten. In Ahausen gab es die berühmten Mostfest-Dinnele zum Abholen. Mit viel Abstand, Hygiene und Einsatz buken zahlreiche Helfer an zwei Tagen, was die Öfen hergaben.

An beiden Aktionstagen herrschte bei Einhaltung der Hygienebestimmungen beste Stimmung in der improvisierten Dinnele-Bäckerei des Musikvereins Ahausen. | Bild: Jan Manuel Heß

Auch beim MV Bermatingen wollte man den Menschen etwas bieten und stellte eine Grillaktion auf die Beine. Die Hähnchen vom Holzkohlegrill sind beim Torkelfest immer der Renner, daher dachte man sich, das wäre genau das Richtige, um wenigstens eine kleine Aktion zu starten und so auch etwas für die Kameradschaft zu machen.

Anja Kuhn (von links), MVB-Vorsitzende Anna Reisch sowie Jasmin und Sabrina Grupp haben an der Einpackstation immer alles im Griff gehabt, denn jede Tüte war mit Namen und der jeweiligen Bestellung beschriftet. | Bild: Jan Manuel Heß

Ansonsten gab es nicht viel zu tun für die Musikvereine. Zwar konnte man im Sommer die Proben wieder aufnehmen – hegte MVB Vorsitzende Anna Reisch damals noch die Hoffnung, Ende des Jahres das Adventskonzert abhalten zu können – doch wurde dem mit dem zweiten Lockdown im November ein Strich durch die Rechnung gemacht.

Video: Jan Manuel Heß

Zweiter Lockdown trifft hart

Mit dem zweiten Lockdown kam das Leben in der Gemeinde im November ein zweites Mal zum erliegen. Viele hatten sich schon eine besinnliche Adventszeit gefreut, doch das Jahr der Nicht-Veranstaltungen ging weiter. Kein Adventsmarkt im Dorfgemeinschaftshaus, keine Adventsfeiern im Mesnerhaus und auch der Christkindlesmarkt musste ausfallen.

In diesem Jahr musste der Besuch von St. Nikolaus auf dem Christkindlesmarkt ausfallen. Doch die Chancen stehen nicht schlecht, dass der Markt 2021 wieder stattfinden kann. | Bild: Jan Manuel Heß

Es bleibt zu hoffen, dass das Jahr 2021 ein besseres werden wird und der Alltag wieder zurückkehren wird.