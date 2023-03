Der Start war ein voller Erfolg, nun soll das Projekt Vereinsgründung angegangen werden: In Bermatingen haben sich Dartfreunde aus ehemals drei verschiedenen Teams zusammengefunden. Sie wollen ihren Sport nun in der Gemeinde etablieren und freuen sich auf weiteren Zulauf. Am vergangenen Wochenende hatten sie ihr erstes Turnier veranstaltet, im „Frieden“ in Ahausen. „Wir hatten ein wunderbares Turnier“, berichtet Johannes de Bruijn, einer der Initiatoren. Gleich zur Premiere kamen 40 Dartspieler, um sich sportlich zu messen – und zwar im „Steel Dart“, also mit Stahlpfeilen, wie man es auch von den Profi-Events kennt. Und mit Johannes Amann von den Triple Hunters kam sogar ein Bermatinger als Zweiter aufs Siegerpodest.

Ein Auftakt nach Maß: Rund 40 Spieler hatten sich zum ersten Turnier der Dartfreunde aus Bermatingen im Ahauser Gasthof Frieden eingefunden. Einige kamen durchaus von weither: Sieger wurde ein Darter aus Baienfurt. | Bild: Johannes de Bruijn

Triple Hunters, Lucky Shooters und DC Avengers heißen die drei Bermatinger Teams, die bislang getrennt gespielt hatten und sich nun vereinigt haben. Trainiert wird immer dienstags und mittwochs ab 19 Uhr im „Frieden“. Wer Lust hat, kann gerne dazukommen, sagt Dominik Recchia von den Lucky Shooters. Freitags ab 20 Uhr finden dann auch immer wieder Ligaspiele in Ahausen statt, auch dort sei jeder Interessierte eingeladen, mal vorbeizuschauen. „Das, was wir machen wollen, ist richtiger Dartsport“, sagt Kevin Selg. Also nicht die „Kneipen-Variante“ mit dem Werfen von Plastikpfeilen auf Dartautomaten.

Die Bermatinger Dartsfreunde waren bisher in drei verschiedenen Teams aktiv: den Triple Hunters, den Lucky Shooters und den DC Avengers. Nun haben sie sich zusammengefunden, einen Namen suchen sie noch. | Bild: Grupp, Helmar

Zurzeit sondieren sie die Infos für eine Vereinsgründung. Ein Name muss noch gefunden werden. Turniere wie jenes am Wochenende wollen sie aber immer wieder veranstalten. Der gemeinsame Kontakt sei entstanden, weil man sich auch immer wieder zufällig im Dartsshop „Klicker‘s Fanoase“ in der Markdorfer Straße am Bermatinger Ortseingang getroffen habe. Irgendwann sei dann die Idee entstanden, sich zusammenzutun, sagt Recchia. Mit einem Verein, sagt de Bruijn, könne man sicher noch den ein oder anderen Darts spielenden Bermatinger anlocken. Zwischen 16 und 57 Jahren alt seien die Teilnehmer des Turniers gewesen. Das soll auch so bleiben: Junge und Ältere seien willkommen.