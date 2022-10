von Christiane Keutner

„Fußball ist einer meiner größten Leidenschaften“, sagte der neugewählte Vorsitzende Christoph Hafen bei der Hauptversammlung des Sportvereins Bermatingen (SVB) in der Sportgaststätte Arena.

Er löst Klaus Gommeringer ab, der sein Amt aufgrund anderweitiger Verpflichtungen nach acht Jahren niederlegte. Christoph Hafen wurde ebenso einstimmig gewählt wie sein Stellvertreter Antonino Lamanna. Letzterer kickte schon seit der Grundschule beim SVB, war zehn Jahre Schiedsrichter sowie Trainer-Spieler bei der Zweiten.

Drei neue Leute, ein Team (von links): Tim Homburger (Beisitzer) Christoph Hafen (Vorsitzender) und Antonino „Nino“ Lamanna (stellvertretender Vorsitzender). | Bild: Christiane Keutner

„Jeder Einzelne leistet seinen Beitrag zum Wohl der Gemeinschaft. Das ist die Basis für Team, Gesellschaft und Zivilisation“, zitierte Christoph Hafen einen Trainer. Dieses Zitat stehe für Klaus Gommeringer. „Du lebst für den Verein, opferst viel Zeit, hast immer ein offenes Ohr, bist hilfsbereit, Antreiber und Organisationstalent und für mich ein großes Vorbild und zum wahren Freund geworden.“ Sein Engagement gehe über Grenzen, erwähnte er Gommeringers Weinfestvorsitz.

Christoph Hafen fühle sich geehrt, Vorsitzender zu werden. Ihm sei bewusst, was das Amt mit sich bringe, erinnerte er an Werner Fessler und Karl-Heinz Wegis, die mit ihren starken Persönlichkeiten den Verein geprägt hatten. Er werde das Amt demütig und mit hohem Respekt bekleiden. Kameradschaft, Leistungsbereitschaft, Disziplin, Teamfähigkeit, Fairness, Sport, Sportgeist, soziale Kompetenz, mehr zu machen als andere, seien Werte, die in allen Lebenssituationen wichtig seien: „Ich möchte diese Werte an die Jungen weitergeben.“

Zu seinen Zielen zählt er Bandenwerbung und Sponsoring, die digitale Anzeigentafel, die Probleme bereitende Flutlichtanlage, Aufstiege, der Erwerb eines zweiten Busses und Kunstrasen. „Sehr ambitionierte Ziele, aber ich will das Amt nicht nur ein, zwei Jahre machen“, so Hafen. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass Fußball eine meiner größten Leidenschaften und neben Familie und Job das Wichtigste in meinem Leben ist. Ich möchte den Verein sportlich dort hinbringen, wo er war.“

Neue Sportstätte kommt gut an

Der Wahl vorangegangen war der Bericht von Schriftführerin Insa Ruckebier über 2021. Wegen Corona waren Veranstaltungen und Training ausgefallen. Lediglich das Sportstättenkonzept konnte beendet werden und die neue Sportstätte finde bei den Besuchern guten Anklang, berichtete Ruckebier.

Nach dem Ausscheiden der beiden Trainer und der interimsmäßigen Nachfolge ging die Fußballmannschaft mit Marc Schmucker und Michael Parton in die Rückrunde. Nach dem siebten Spieltag befindet man sich mit den Trainern Marc Schmucker und Thomas Maier auf dem achten Tabellenplatz in der Kreisliga A. Die Zweite, trainiert von Benjamin Walk und Dirk Heimgartner, steht auf Platz zwei in der Kreisliga B.

Bürgermeister Martin Rupp fasste das vergangene Jahr wie folgt zusammen: „Das ist keine One-Man-Show, sondern tolle Teamleistung“. 3,5 Millionen Euro wurden in die neue Sportstätte, die im Juli offiziell eingeweiht worden war, investiert.

Die Gemeinschaft lobte auch der scheidende Vorsitzende Klaus Gommeringer, der einen Abriss über die acht Jahre seines Wirkens gab. Es fing an beim „Dreckhaufen mit Dornen hinter dem Käfig“, in dem alle Bälle verschwanden, und der durch seine Vermittlung vom Bauhof weggeräumt wurde. Themen waren Wirte-Suche, Sportplatz-Umzäunung, die Überarbeitung des Mitgliederverzeichnisses und des Sponsoring-Konzepts. Überrascht von der Drohung, 1500 Euro Strafe zahlen zu müssen, weil der Verein zu wenige Schiedsrichter stellte, hatte sich Karsten Küpfer des Problems angenommen. Danach pfiffen neun Bermatinger Schiedsrichter, aktuell sieben.

Der SVB ist dabei, die Mannschaften aus den eigenen Reihen aufzubauen. Klaus Gommeringer erinnerte an den Weg zur neuen Sportstätte, der ihn über 500 Stunden in Anspruch nahm, ans Thema Rasenmäher und die „dreitägige, spannende Feierfreudigkeit“ der Fußballer nach einem Aufstieg. Seine Bilanz: „Anfangs war ich emotionslos, mittlerweile brenne ich für den Verein. Ich habe neue Freunde gefunden, aber wir sind leider zweimal abgestiegen.“

Vereinsarbeit verpflichtet

Als Sportverein pflegt man den Sport, hat aber gleichzeitig eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, auch mit der Teilnahme an Gemeinschaftsfesten. Hier hob Klaus Gommeringer den, den SVB prägenden engagierten Armin „Tiger“ Fink hervor, bei den Eigenarbeiten zur Sportstätte Christian Sträßle, der kurzerhand mit dem Bagger angerollt war. Zuversichtlich in die Zukunft schaue man mit der Gaststätte, die der SVB zusammen mit der Gemeinde und mit Eigenmitteln ausgestattet hatte.

Klaus Gommeringer bedauerte, dass nur relativ wenige Besucher zur von Turnverein, Tennisverein und SVB aufwendig gestalteten Sportstätteneröffnung kamen und resümierte: „Es hat viel Spaß gemacht. Es gab viele spannende Themen, auch Diskussionen. Wir sind eine total tolle Truppe mit toller Jugendarbeit und heute stinkt es mir, wenn wir verlieren.“