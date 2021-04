von Christiane Keutner

Sie liebt die Abwechslung und die Herausforderung: Seit dem 1. April ist Caroline Raffling in Bermatingen die neue Vorzimmerdame von Bürgermeister Martin Rupp. Aufgewachsen in Meersburg, wo die 21-Jährige auch lebt, absolvierte sie nach der Realschule ihre dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im dortigen Rathaus und wurde im Juli 2020 ins Hauptamt übernommen.

In der kleinen Gemeinde laufen viele Themen an einer Stelle zusammen

Die Aufgaben beinhalteten auch die Geschäftsstelle Gemeinderat und die Vertretung des Bürgermeister-Vorzimmers. „Die Arbeit hat Spaß gemacht, sie war vielfältig und abwechslungsreich. Jeder Tag war anders, es war immer was los und man musste flexibel reagieren, das war eine schöne Herausforderung“, begründet sie ihren Schritt, sich in Bermatingen auf die Stelle der Vorzimmerdame zu bewerben, da gerade in einer kleinen Gemeinde viele Themen in einer Stelle zusammenlaufen. Außerdem wollte sich Caronline Raffling weiterentwickeln, persönlich und beruflich: „Das bot mir die Stelle und ich wollte einfach etwas Neues.“

Als „Telefonzentrale“ ist sie erste Ansprechpartnerin für Anrufende

Bereits am 1. März wurde sie in Bermatingen von ihrer Vorgängerin Birgit Schley eingearbeitet und freute sich über die herzliche Aufnahme ihrer Kollegen. In ihrer Verantwortung liegen unter anderem das Mitteilungsblatt, die Vorbereitungen fürs Weinfest und den Neubürgertreff, sie ist Protokollantin im Ortschaftsrat und weist als „Telefonzentrale“ die Anrufe den jeweiligen Ämtern zu. „Dadurch bekomme ich viel von den Bürgern mit“, schätzt sie die Nähe zu den Menschen. Diese wiederum schätzen ihre Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Offenheit und ihre Teamfähigkeit.

Ihre Schwäche ist Schokolade

In ihrer Freizeit kocht und backt sie, joggt, radelt, geht spazieren und trifft sich gern mit Leuten. Den Ausgleich zum Sitzjob findet sie im Fitnessstudio – darauf muss sich coronabedingt allerdings gerade verzichten. Ihre Schwächen? „Schokolade“, lacht sie, und ihr falle es oft schwer bei Hilfsanfragen „nein“ zu sagen, meint Caroline Raffling, die ansonsten sehr kommunikativ ist, sich aber nicht gern in den Vordergrund drängt.